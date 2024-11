Home

L’MVTomei ospita Migliarino, è l’occasione per cambiare rotta al campionato

30 Novembre 2024

Livorno 30 novembre 2024 L’MVTomei ospita Migliarino, la squadra labronica alla ricerca del primo successo interno

È alle porte la nona giornata di campionato in Serie C maschile e lo IES MVTomei è ancora alla ricerca del primo successo interno. Dopo la sconfitta in tre set di Prato di settimana scorsa la squadra livornese è chiamata nuovamente a una pronta reazione d’orgoglio.

Oggi, sabato 30 novembre alle ore 18 presso il Pala MVTomei di Via Campania arriveranno i rivali del Migliarino Volley dell’ex Lorenzo Verdecchia, reduci dalla sconfitta contro il Volley Torretta. I pisani di coach Francesco Ceccherini sono secondi nel girone a tredici punti, come Massa-Carrara e arriveranno in Via Campania per portare via dal taraflex labronico alcuni punti utili a rimanere nelle prime posizioni. A parlare dell’innegabile importanza del match è il Direttore Tecnico Paolo Montagnani che spiega l’importanza della partita:

“Non è un momento facile perché a Prato la partita è stata meno che mediocre sotto tanti aspetti, dal punto di vista tecnico sicuramente e dal punto di vista caratteriale sono stati fatti non uno ma due passi indietro. La squadra deve trovare le risorse per aiutarsi da sola, l’atteggiamento deve essere diverso, ogni componente deve mettersi a diposizione. Il nostro avversario? È più forte di noi perché ha più punti di noi, siamo alla ricerca di una prestazione non solo dal punto di vista tecnico ma caratteriale, la squadra ci deve fare capire che squadra è. Siamo nel cosiddetto momento dell’urgenza e dal punto di vista del morale e dell’aggressività i giocatori devono farsi trovare pronti”.