26 Novembre 2023

Livorno 26 novembre 2023 – L’MVTomei sconfitto in casa dal Volley Prato

Il primo tie-break della stagione per lo Ies si traduce in una sconfitta. Sono gli ospiti della Kabel Prato infatti, dopo una partita dall’andamento altalenante, a fare loro il match al quinto set fiaccando la resistenza dei locali di Piccinetti al rientro in panchina.

Locali in campo con Gavazzi opposto a Croatti, Cipriani e Ian Poli in banda, Grassini e Verdecchia, all’esordio da titolare, al centro, libero Puccinelli. Risponde Prato con Hoppo opposto a Lorenzo Alpini, Matteo Alpini e Bandinelli in banda, Conti e Tempestini al centro, libero Mattia Civinini.

Nel primo set, dopo un iniziale vantaggio ospite, lo IES prende in mano le redini del match grazie a Cipriani che firma il primo vantaggio (10-9).

Con Croatti al servizio i locali conquistano un primo importante break (12-9) costringendo coach Novelli al primo time-out dell’incontro, seguito a breve distanza dal secondo (15-10).

Prato incappa in una serie di errori banali e i biancorossi ne approfittano per farsi avanti. ll primo ace dell’incontro lo firma Gavazzi sul 17-11, l’attacco dell’opposto e di Cipriani gonfiano ancora il punteggio e sul 20-12 Prato cambia Hoppo con Pontillo. Dai nove metri per la Kabel è Matteo Alpini il più temibile, negli ultimi scambi per lui un ace e un errore al servizio che dà ai biancorossi il primo set point dell’incontro. Gavazzi mette a terra il punto del 25-19.

Al rientro in campo qualche difficoltà per la squadra livornese, Prato aumenta i giri in battuta e con Matteo Alpini trova il primo break (10-12).

Più falloso invece in questo frangente il servizio di casa, con Cipriani che regala agli avversari la palla dell’11-13. Sul 13-14 dentro Giacomo Poli per Croatti. Ancora errori diretti per il sestetto di Piccinetti che chiama il tempo sull’attacco fuori di Ian Poli (13-16) e poi ancora sul 14-19. Purtroppo l’inerzia della frazione non cambia e Prato si trova sul 24-19, Gavazzi annulla una serie di set point a servizio ma poi spara fuori la palla che dà a Prato la parità (22-25).

Nel terzo set rientra Croatti in cabina di regia, Prato cambia al centro Maletaj per Tempestini. Non è così fluido il gioco dei locali che si fanno prendere spesso da troppa frenesia nel voler chiudere il punto a tutti i costi, gioca in modo più sereno la formazione laniera che lima gli errori.

Lo Ies conduce comunque 15-11 al tempo di Prato, la partita procede a strappi fino al 19-19 (ancora Giacomo Poli in alzata per Croatti). I biancorossi accusano qualche problema in difesa, dando modo a Bandinelli di trovare terreno fertile in posto quattro e in pipe. Corre ai ripari coach Piccinetti inserendo Lupo per Ian Poli per dare una mano dietro. Le squadre procedono a stretto contatto quando il finale di set si infiamma per un paio di decisioni arbitrali contestate dalla panchina biancorossa su una palla fuori giudicata dentro dalle direttrici di gara. Prato arriva sul 23-24 e un ace di Bandinelli vale il 2-1 per Prato che rovescia il conto set.

Nella quarta frazione due muri consecutivi di Gavazzi valgono il 6-2 con successivo tempo di coach Novelli. Se l’opposto è sufficientemente ispirato da posto due, la squadra sembra aver ritrovato la giusta consapevolezza nei propri mezzi. L’ace di Croatti permette ai biancorossi di doppiare gli avversari (12-6). Sul 13-8 Pontillo sostituisce Hoppo, sul 16-13 ancora Lupo per Ian Poli. L’ace di Cipriani porta i biancorossi a un margine rassicurante(20-16), ma Matteo Alpini è davvero una sicurezza in banda e Prato rimane in scia. Sul 22-20 dentro Jordan Civinini per Conti per Prato, sul 24-22 un paio di errori di Livorno mandano il finale di set ai vantaggi. La buona ricezione di Lupo e due punti consecutivi di Gavazzi valgono il 2-2 con la sfida che va al tie-break.

Nel quinto set Prato con il muso avanti (3-6), si gira il campo con la Kabel in vantaggio 8-4. I primi tempi di Conti permettono ai pratesi di restare a distanza di sicurezza (5-11), mentre si spenge completamente la luce in casa Ies che non riesce a opporre resistenza, l’errore al servizio di Gavazzi dà a Prato sul 14-7 ben sei match point, Grassini con il suo primo tempo annulla il primo ma alla fine il punteggio sorride agli ospiti che si prendono la vittoria portandosi a meno uno da Croatti e compagni.

IES MVTOMEI – VOLLEY KABEL PRATO 2-3

IES MVTomei:

Gavazzi, Molesti, Croatti, Poli G., Golino, Lupo, Cipriani, Poli I., Baracchino, Grassini, Verdecchia, Piliero, Puccinelli L1, Papini L2. All.: Piccinetti-Facchini.

Kabel Volley Prato:

Alpini M., Hoppo, Alpino L., Pontillo, Bandinelli, Maletaj, Maranghi, Civinini J., Villani, Tempestini, Conti, Civinini M. All.: Novelli.

ARBITRE: Adriana Bruno e Luisa Proietti di La Spezia

PARZIALI: 25-19, 22-25, 23-25, 26-24, 8-15.

