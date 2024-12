Home

Consumatori

L’MVTomei termina il girone di andata con l’ennesima sconfitta

Consumatori

1 Dicembre 2024

L’MVTomei termina il girone di andata con l’ennesima sconfitta

Livorno 1 dicembre 2024 L’MVTomei termina il girone di andata con l’ennesima sconfitta, termina così il girone di andata

Il girone di andata termina con l’ennesima sconfitta: lo IES MVTomei di scena nel campo di casa si arrende dopo quattro set al Migliarino Volley e arriva al giro di boa in ultima posizione a due punti in classifica, frutto della vittoria al tie-break in casa di Grosseto della sesta giornata.





Nella settimana antecedente la partita con Migliarino si sono divise le strade fra la società e il palleggiatore Gianluca Cervini che ha salutato il MVTomei per motivi personali. Ecco quindi in cabina di regia l’alzatore Under 19 Diamanti con capitan Gori opposto, My e Gucci in banda, Paradossi e Buffa al centro, libero Pellumbi. Rispondono i pisani con Maccheroni opposto a Pardi, Nocito e Lenzi schiacciatori laterali, capitan Casapieri e Verdecchia al centro, libero Diridoni.





Primo set sempre condotto dagli ospiti (1-9, 6-15), buono l’esordio in Serie C del giovane Diamanti, al palleggio poi per i locali subentra Antonelli, che nelle giovanili aveva ricoperto il ruolo di alzatore: il centrale dimostra di potersela cavare anche in alzata, ma è sempre il sestetto di Ceccherini a condurre (11-22) fino al primo tempo dell’ex di turno Verdecchia che fissa il risultato sul 18-25.





Alla ripresa è un altro IES in campo, Gori è molto efficace in posto due e i locali sono per la prima volta in vantaggio (5-3); l’ace dell’opposto vale il +3 (12-9). I biancorossi di casa sono in fiducia, mentre i rivali sono molto fallosi dai nove metri in questa frazione. L’ace di Gucci vale il 17-13 che obbliga il coach ospite a richiamare i suoi in panchina. Sul 19-13 dentro Geremei per Verdecchia, ma a condurre le operazioni è sempre la squadra dei Vigili del Fuoco, con il servizio vincente di Gori del 24-15. Chiude il set il punto di My (25-17).





Al rientro Migliarino in campo con Baronti in banda, stavolta è la striscia al servizio di Lenzi a scavare un piccolo solco (6-12), Gori come sempre prova a tenere a galla i suoi, ma lo IES fatica ad andare a punto con i primi tempi e sul 6-15 coach Berti si rifugia nel tempo.

Paradossi prova a scuotere i suoi con un bel muro (9-17), gli fa eco Gucci che piazza due ace consecutivi (12-17), ma sono i primi tempi di Casapieri ad andare a bersaglio con regolarità, impedendo ai padroni di casa di ricucire lo svantaggio. Sul 20-24 Baronti pesca il mani fuori che vale il punto del Migliarino.





Nel quarto parziale il Migliarino parte nuovamente in vantaggio (1-6), My prova a riaccendere la miccia (10-16), ma l’ace di Pardi permette agli ospiti di andare sul +8 (11-19). Nel finale l’errore al servizio di Gucci consente a Migliarino di prendersi l’intera posta in palio(15-25).





“Tra infortuni e sostituzioni dell’ultimo momento – commenta a fine gara coach Luca Berti – la squadra oggi ha fatto tanta fatica. Senza lo schiacciatore Petracca e il libero Mazzuca, infortunati e con un centrale che si è riadattato a fare l’alzatore, non potevamo fare niente di più. Devo dire che siamo riusciti a vincere un set contro una squadra forte, che occupa non a caso le prime posizioni della classifica. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano questa settimana in allenamento per sopperire alle varie assenze”.

L’MVTomei termina il girone di andata con l’ennesima sconfitta, termina così il girone di andata