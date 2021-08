Home

5 Agosto 2021

LND esclude il Livorno Calcio dal campionato dilettanti

Livorno 5 agosto 2021

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi nel Salone d’Onore del CONI a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D, Serie C femminile e della Divisione Calcio a 5.

In relazione al Campionato Interregionale (Serie D) riammesso il Gozzano Calcio, iscritto in sovrannumero, alla Serie D 2021/22.

Non iscritte Belluno e San Giorgio perché non hanno presentato la domanda.

La Co.Vi.So.D ha poi espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio.

La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata:

non ammissibile

1 – per la non idoneità del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell’impianto comunale

2 – non assolvimento degli obblighi finanziari.

Per quanto concerne il Campionato di Calcio Femminile di Serie C, è stato espresso parere favorevole all’ammissione di 48 Società aventi diritto in linea con il nuovo organico a tre gironi da 16 squadre ciascuno; come previsto dalla riforma dei campionati femminili partita con la nuova stagione sportiva 2021/22.

In merito alla Divisione Calcio a 5 è stato espresso parere positivo per 16 squadre aventi diritto portando l’organico complessivo 231 squadre per effetto dei ripescaggi di ASD Alto Vicentino Futsal (già ASD Carre Chiuappano Altovicentino, A2 maschile), ASD Athena Sassari FC5 (già ASD Futsal Osilo C5, A1 femminile) e Futsal Ossi (B maschile).

