25 Febbraio 2023

Lo IES MVTomei a Modena per sognare ancora

DOPO IL SUCCESSO CON PONTEDERA TRASFERTA EMILIANA PER I BIANCOROSSI

Livorno 25 febbraio 2023

È stata una settimana di allenamenti piacevole in casa IES MVTomei: la vittoria inaspettata contro i Lupi Pontedera di sabato scorso ha infuso il buonumore nella truppa dei ragazzi id Massimiliano Piccinetti che si avvicinano a una trasferta complicata.

La quarta di ritorno prevede il match in casa di Villa d’Oro Modena (fischio d’inizio alle ore 20), quarta in classifica con trentuno punti all’attivo. Nella lunga corsa che porta alla salvezza Livorno deve farsi trovare pronto a qualsiasi appuntamento, indipendentemente dalla posizione in classifica degli avversari. Il successo al tie-break contro Pontedera ha lasciato stimoli interessanti in squadra, stimoli che vanno colti e sfruttati a dovere anche contro gli emiliani.

“La vittoria di sabato ci ha dato senz’altro una spinta in più negli allenamenti di questa settimana – spiega coach Massimiliano Piccinetti – siamo carichi e mentalmente allegri nell’approcciare questa sfida, cosa che non ci capitava da tempo.

Siamo sollevati per aver vinto contro una delle prime cinque e abbiamo preparato bene questa gara.

Villa d’Oro è una squadra molto forte, ha un gioco fluido, rapido e omogeneo. Nessun giocatore della loro squadra spicca rispetto agli altri, sanno esprimere tutti una pallavolo di buon livello, con il palleggiatore Martinelli che è molto rapido e riesce a smistare efficacemente il pallone a tutti.

Purtroppo anche per questa sfida non potremo contare sull’apporto di Gori, che ancora non è tornato ad allenarsi”.

I convocati dello IES MVTomei: opposto Luca WIEGAND (K); palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati del National Transports Villa d’Oro Modena: opposti Edoardo SARTORETTI e Federico BENINCASA; palleggiatori Damiano GIURIATI E Matteo MARTINELLI; schiacciatori Matteo BERSELLI, Demetrio SOLI, Loris MOCELLI, Filippo RINALDI; centrali Federico BOMBARDI, Andrea FERRARI, Marco RONCHETTI, Federico TRIANNI; liberi Andrea PLESSI e Filippo MONELLI. Allenatore: Francesco Malagoli.

