Home

Sport

Lo IES MVTomei ospita il Prato

Sport

4 Febbraio 2023

Lo IES MVTomei ospita il Prato

Livorno 4 febbraio 2023

Dopo le due settimane di sosta, per lo IES MVTomei è giunto finalmente il momento di tornare in campo. Sabato 4 febbraio alle ore 18.15 i livornesi affronteranno al Pala Bastia (ingresso rigorosamente gratuito per il pubblico) il Volley Kabel Prato per la prima di ritorno.

All’andata, nella gara dell’esordio assoluto in stagione, i ragazzi di Massimiliano Piccinetti ottennero a Prato una preziosa vittoria al tie-break.

La formazione di Mirko Novelli ha iniziato sotto tono il campionato, salvo poi recuperare punti e morale con il passare delle giornate.

La squadra laniera è attualmente sesta a ventitré punti, esattamente dieci lunghezze in più di Imbriolo e compagni che sono quart’ultimi a tredici punti, alla disperata ricerca di punti salvezza per riemergere dai bassifondi della classifica.

Prato schiererà Catalano opposto a Corti, Bruni e Coletti al centro, Pini e Alpini in banda e Civinini libero.

La difesa biancorossa dovrà prestare massima attenzione ai colpi di Matteo Alpini, uno dei principali finalizzatori della squadra oltre al capitano e uomo simbolo Lemma Pini, suo compagno di reparto.

“Abbiamo avuto qualche giocatore influenzato, ma dovremmo recuperare più o meno tutti- le parole alla vigilia di coach Massimiliano Piccinetti – da valutare Luca Wiegand che sta recuperando un piccolo infortunio alla caviglia.

Dal punto di vista mentale ho visto i miei ragazzi pronti, ci siamo confrontati e allenati durante queste due settimane e poi abbiamo avuto l’amichevole di Pontedera, che abbiamo vinto e ci ha lasciato sensazioni positive.

I ragazzi hanno capito che devono essere più collaborativi fra di loro e mettersi a disposizione: se tolgo un giocatore per un turno in battuta o per tre scambi non si tratta di una bocciatura, ma di sfruttare al meglio tutte le risorse che ho a disposizione.

Vogliamo conquistare questi tre punti al Pala Bastia, ancora non è successo in stagione, se si eccettua la vittoria in rimonta contro Foligno al tie-break che ci ha portato in dote due punti.

Ma avremo bisogno anche dell’aiuto del pubblico e dovremo essere bravi in campo a trascinare i nostri tifosi, mostrando uno spirito guerriero. Prato ha dieci punti più di noi e a differenza nostra ha sfruttato meglio i turni casalinghi, cosa che a noi appunto manca ma che dovremo cambiare nel girone di ritorno per centrare la salvezza”.

I convocati dello IES MVTomei :

opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Ian POLI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati del Volley Kabel Prato :

opposto Andrea CATALANO; palleggiatori Giona CORTI e Lorenzo ALPINI; schiacciatori Matteo ALPINI, Lemma PINI (K), Marco BANDINELLI, Jordan CIVININI; centrali Jacopo BRUNI, Gabriele COLETTI, Alessio MATTEINI; liberi Mattia CIVININI E Federico MENCHETTI. Allenatore: Mirko Novelli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin