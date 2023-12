Home

Lo IES MVTomei ospite dell’UPC nella gara che chiuderà la 9^ giornata di campionato

2 Dicembre 2023

Livorno 2 dicembre 2023 – Lo IES MVTomei ospite dell’UPC nella gara che chiuderà la 9^ giornata di campionato

Archiviata la sconfitta contro Prato lo IES MVTomei si appresta ad affrontare un altro derby infuocato per il proprio cammino. Domenica 3 dicembre alle ore 18 i biancorossi saranno ospiti della matricola UPC Delta Bevande Camaiore (si giocherà al Palasport di Via dello Stadio). Obbligatorio per i livornesi portare via qualcosa dal taraflex versiliese.

Gli avversari hanno gli stessi punti – dieci – di Croatti e compagni. Ma hanno dieci punti anche Anguillara (impegnata a Castelfranco) e Lupi S. Croce, con i pisani attesi da una partita difficile a Grosseto: ecco perché la posta in palio fra UPC e Ies ricopre un’importanza particolare.

“Dopo la sconfitta con Prato – spiega il tecnico livornese Massimiliano Piccinetti – abbiamo fatto una riunione tecnica con i giocatori per capire cosa non ha funzionato.

Ho notato che sia in partita sia in allenamento abbiamo un ritmo troppo altalenante e con Prato abbiamo pagato questo aspetto a caro prezzo.

Dobbiamo lavorare su quello, però purtroppo al momento abbiamo una rosa ai minimi termini. Oltre al lungodegente Baracchino, abbiamo anche Golino out per alcuni problemi fisici.

Questa settimana per darci una mano negli allenamenti sono tornati Wiegand e Imbriolo per rimpiazzare le assenze e gli siamo grati. Anche Verdecchia non si è potuto allenare con la giusta continuità per via del lavoro”.

Due parole sugli avversari. “Sono una neopromossa che sta attraversando un periodo di fiducia. Ha vinto le ultime due partite con Gruppo Lupi Pontedera e Lupi di S. Croce. In panchina è tornato il tecnico Dario Sansonetti e hanno un opposto molto forte, Paoletti”.

Arbitreranno l’incontro Francesco Elia Guacci e Alice Falaschi

I convocati dello IES MVTomei:

opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI;

palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI;

schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI;

centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO;

liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI.

All.: Federico FACCHINI, II all.: Roberto ROSSI, assistente allenatore: Maurizio GIACOBBE.

