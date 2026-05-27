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Cronaca

“Lo Smartphone Amico”: un incontro pratico e gratuito per imparare a usare il cellulare

Cronaca

27 Maggio 2026

“Lo Smartphone Amico”: un incontro pratico e gratuito per imparare a usare il cellulare

Livorno 27 maggio 2026 “Lo Smartphone Amico”: un incontro pratico e gratuito per imparare a usare il cellulare

Giovedì 28 maggio alle ore 16.30 al centro sociale “Primetta Marrucci” in via degli Asili

Domani giovedì 28 maggio alle ore 16.30 al centro sociale “Primetta Marrucci” in via degli Asili 47 si terrà “Lo Smartphone Amico”, un incontro pratico e gratuito dedicato alla facilitazione digitale e all’uso consapevole dello smartphone.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Connessioni Comuni”, un percorso pensato per accompagnare cittadini e cittadine nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi vive lievi difficoltà o un iniziale declino cognitivo, e ai familiari o caregiver che desiderano offrire supporto. Il progetto è organizzato da Coop CeSDI e dall’Associazione Soci@lmente Le Tre A, in collaborazione con il Comune di Livorno.

Durante il laboratorio i partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi allo smartphone in modo pratico, semplice e guidato, partendo dalle esigenze quotidiane più comuni. Si parlerà delle funzioni più utili dello smartphone per la vita di tutti i giorni, imparando a gestire chiamate, messaggi, rubrica e applicazioni essenziali con maggiore sicurezza e autonomia. Verrà inoltre dedicato spazio all’utilizzo di foto, musica e video, strumenti che possono favorire la comunicazione con familiari e amici, ma anche stimolare memoria, creatività e benessere personale.

Particolare attenzione sarà riservata ai comandi vocali e alle funzioni di accessibilità, pensate per rendere il telefono più facile da usare anche in presenza di difficoltà visive, motorie o cognitive. I partecipanti scopriranno come ingrandire testi e icone, attivare scorciatoie utili, migliorare la leggibilità dello schermo e personalizzare il dispositivo secondo le proprie necessità.

L’incontro sarà inoltre un’occasione per fare domande, chiarire dubbi e ricevere supporto pratico individuale in un contesto informale e accogliente. I partecipanti saranno invitati a portare il proprio smartphone per poter fare prove pratiche direttamente durante l’incontro.

L’incontro si svolgerà presso il Centro Sociale “Primetta Marrucci”, in via degli Asili 47 a Livorno.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: 320 8285745.