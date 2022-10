Lo spettacolo del cielo visto e fotografato dagli astrofili livornesi in mostra al Museo di Storia Naturale

Home

1 Ottobre 2022

Livorno 1 ottobre 2022

Mostra di astrofotografia a Livorno

Il cielo visto e fotografato dagli astrofili livornesi

In Toscana, nella splendida città di Livorno, oltre al mare ed ai suoi meravigliosi tramonti, c’è l’A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche), un’associazione di astrofili nata nel 1991 da cinque soci fondatori che si è andata ad ingrandire negli anni.

Sempre alla ricerca di cieli bui e poco inquinati, trascorrono lunghe notti in bianco con “l’occhio” fisso sull’obiettivo per catturare angoli di cielo lontani, pianeti, costellazioni, galassie e nebulose non visibili ad occhio nudo. Una passione viscerale, travolgente, una vita trascorsa con un occhio sempre “rivolto all’ insù”.

E dopo più di un anno trascorso a riprendere le meraviglie del cielo, realizzando centinaia di ore di riprese nasce “Immagini dall’Universo”, la mostra di fotografie astronomiche che si svolgerà dal 2 al 30 Ottobre c/o la sala di esposizioni temporanee del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno.

Le foto in mostra, realizzate da tre soci, Fabrizio Guasconi, Luciano Milianti e Daniele Righetti sono state scattate con strumentazione amatoriale e propongono una “passeggiata” nel cielo durante le quattro stagioni.

Ogni foto è argomentata dalla relativa didascalia ed un membro dell’associazione sarà sempre disponibile in sede per rispondere alle domande dei curiosi.

Osservando i 65 pannelli che compongono la mostra il visitatore potrà fare un interessante viaggio a miliardi di anni luce di distanza, nei posti più imperscrutabili dell’universo.

Iniziando con il cielo dell’Autunno caratterizzato, tra le altre, dalla Galassia di Andromeda e proseguendo con l’Inverno e la Primavera, si arriva all’Estate con la sua regina indiscussa: la Via Lattea. Sarà inoltre possibile fare, su prenotazione, una visita guidata al Planetario del Museo.

Dove: “Museo di Storia Naturale del Mediterraneo”

Via Roma, 234 Livorno

Quando: dal 02 Ottobre al 30 Ottobre 2022

Contatti: 0586/266711

info@alsaweb.it