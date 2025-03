Home

Cronaca

Lo Spi-Cgil dona un’ora di musica agli ospiti della rsa Pascoli

Cronaca

23 Marzo 2025

Lo Spi-Cgil dona un’ora di musica agli ospiti della rsa Pascoli

Livorno 23 marzo 2024 Lo Spi-Cgil dona un’ora di musica agli ospiti della rsa Pascoli

Lo Spi-Cgil lega centro sud di Livorno donerà un’ora di musica agli ospiti della rsa Pascoli. Un piccolo gesto per strappare un sorriso o un abbraccio a chi si trova in una situazione di fragilità.

L’iniziativa si terrà lunedì 24 marzo dalle ore 16 alle 17 presso la rsa situata in via Mondolfi 173. Lo Spi-Cgil incontrerà gli ospiti della struttura per passare un pomeriggio in allegria, suonare e cantare qualche canzone, parlare, ascoltare, far sentire la propria vicinanza.

Non dobbiamo mai dimenticare di mostrare la nostra vicinanza alle persone più vulnerabili: anche un piccolo gesto semplice può fare una grande differenza nel rendere le loro giornate più serene.

Lo Spi-Cgil dona un’ora di musica agli ospiti della rsa Pascoli