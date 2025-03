Home

Lo sport contro il Bullismo e l’inciviltà, Lega Livorno, “Gli atleti della TdS sono anime belle”

12 Marzo 2025

“Sono anime belle gli atleti della TDS che nonostante gli insulti, gli attacchi e le violenze ripetute che si sono visti inondare di offese come “ Handicappati di merda” e gesti spregevoli come sputi, chewing gum attaccate alle spalliere delle carrozzine e ruote tagliate, mettono in campo il loro spirito combattivo e organizzano una partita di basket in carrozzina per dire basta agli atti di bullismo che colpiscono non solo loro, ma i disabili tutti”.

La Lega Livorno per voce del segretario comunale Michele Gasparri a del capogruppo in consiglio comunale Carlo Ghiozzi; non solo loda l’iniziativa, ma esprime massima e profonda solidarietà a tutti gli atleti della TDS vittime di tali spregevoli atti e fatti.

“Noi siamo sempre stati sensibili sul tema, la Lega si è battuta affinché la disabilità non fosse relegata ad un sotto settore della sanità ma avesse un proprio ministero nel quale venissero affrontati tutti i problemi e i disagi legati alla questione, che vanno oltre, ovviamente il, seppur importante, punto di vista medico.

Avere un ministero cui fare riferimento è fondamentale perché dà dignità all’intera categoria che non può e non deve essere marginalizzata.

Si tratta di fatti che devono investire l’intera comunità livornese e non è possibile lasciare a loro stessi gli atleti e l’associazione di cui fanno parte.

Non è possibile definire una società civile quella che permette il perpetrarsi di questi atteggiamenti.

Le denunce fatte dall’Associazione al Comune sembrano non aver avuto nessun esito, la richiesta di maggior sicurezza sembra caduta nel vuoto.

La sensibilità sul tema della disabilità per una maggiore consapevolezza dei diritti di TUTTI i cittadini deve essere una delle priorità dell’intera amministrazione comunale.

Ci uniamo quindi alla richiesta dell’associazione “Toscana Disabili Sport” affinché gli atleti possano svolgere liberamente e serenamente la loro attività sportiva, chiedendo che il Comune si faccia carico dell’installazione di telecamere di sicurezza al di fuori degli impianti sportivi, ne rispetto, ovviamente delle normative sulla privacy.

E’ un questione di civiltà, dignità e uguaglianza che non può più essere ignorata”.

