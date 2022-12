Home

Lo Sportello della Mobilità – abilitazioni Ztl/Zsc e disabili sarà chiuso al pubblico nella settimana dal 19 al 26 dicembre

17 Dicembre 2022

Riaprirà al pubblico martedì 27 dicembre

Livorno, 17 dicembre 2022 – Lo Sportello della Mobilità – abilitazioni Ztl/Zsc e disabili (Palazzo Anagrafe piano 3°) sarà chiuso al pubblico nella settimana dal 19 al 23 dicembre . Riaprirà al pubblico martedì 27 dicembre.

Anche il servizio di sportello telefonico al numero 0586 820333 ed il servizio – appuntamenti al numero “WhatsApp” 3426628606 in quei giorni sarà sospeso.

Per eventuali informazioni scrivere a permessi@comune.livorno.it o moburb@comune.livorno.it oppure telefonare ai numeri 0586/820404 – 0586/820487 – 0586/820525.

Si ricorda che, per legge, le richieste per nuovo rilascio, rinnovo o eventuali variazioni di abilitazioni ZTL/ZSC e DISABILI potranno essere effettuate SOLO ON LINE al link https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/

Come?

E’ necessario in primis autenticarsi selezionando il profilo di interesse (ad es. 1. persona fisica, 2. azienda, 3. strutture ricettive, 4. enti) e la tipologia di contrassegno richiesta (ad es. dimoranti, residenti, medici, permessi rosa, ecc). A quel punto si riceverà notifica dell’avvenuto invio.

Dopo la procedura di validazione, si riceverà notifica di richiesta del pagamento con il link alla piattaforma Iris per PagoPA.

Entro 7 giorni è necessario procedere al pagamento (oltre tale termine è necessario presentare una nuova richiesta).

Effettuato il pagamento, la richiesta è accettata automaticamente.

Si segnala che le e-mail di notifica dell’invio e della validazione potrebbero finire nello SPAM, suggeriamo di controllare in caso di ritardo nella ricezione delle e-mail.

E’ comunque sempre possibile verificare nella ‘sezione storico’ lo stato di avanzamento della propria richiesta.

Per supporto tecnico i cittadini sono invitati a scrivere a: permessi.sisteminformativi@comune.livorno.it

Si ricorda che non è più necessario recarsi presso gli uffici per ritirare il contrassegno cartaceo, che l’utente potrà stampare in autonomia.

Lo Sportello Mobilità presso il Palazzo Anagrafe riaprirà al pubblico martedì 27 dicembre.

Da tale data riprenderanno i servizi al pubblico, con le seguenti modalità:

Lo Sportello della Mobilità riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni:

lunedì 9.00-13.00

martedì 9.00-13 e 15.30-17.30

giovedì 11.00-13.00 e 15.30-17.30

venerdì 9.00-13.00

Per prendere un appuntamento (COME DETTO DOPO Il 27 DICEMBRE):

inviare un messaggio whatsapp al numero 342 6628606 (ATTENZIONE il numero non è attivo per le telefonate)

Il numero telefonico dell’utente viene registrato in forma anonima e utilizzato nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR (normativa europea sulla privacy in vigore dal 25/5/2018).

I messaggi degli utenti saranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio o all’autorità giudiziaria in caso di utilizzo improprio o contenuti lesivi (promozione di attività illegali, promozione di prodotti, di servizi e raccolte fondi, linguaggio offensivo, diffusione non autorizzata di dati personali di terzi, ecc.)

telefonare al numero 0586 820333 nei seguenti orari:

lunedì 8.00 – 9.00 e 14.00 – 16.00

martedì 8.00 – 9.00 e 14.00 – 15.30

giovedì 14.00 – 15.30

venerdì 8.00 – 9.00

