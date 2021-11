Home

Lo svincolo Rosignano Marittimo variante Aurelia chiude per lavori. Le modifiche alla viabilità

6 Novembre 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 novembre 2021

Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, fa sapere che dalle ore 1.00 di lunedì 8 novembre e fino alle ore 18.00 di mercoledì 22 dicembre 2021 l’uscita della variante Aurelia Ss1 di Rosignano Marittimo, in località Giardino, resterà chiusa per interventi sulla sovrastruttura stradale e sulla pavimentazione.

Sarà, infatti, aperto un cantiere per il miglioramento e il rafforzamento dell’asfalto stradale che comporterà le seguenti modifiche alla viabilità.

Tratta Ss1 via Aurelia dal km 290+700 al km 291+300, direzione Nord, chiuso al traffico lo svincolo “Rosignano Marittimo” sia in entrata che in uscita.

Tratta Ss1 via Aurelia dal km 288+350 al km 291+500, direzione Nord, per Livorno, chiusra al traffico su entrambe le corsie e spostamento sulla carreggiata opposta, con divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 60Km/h.

Tratta Ss1 via Aurelia dal km 291+500 al km 288+350, direzione Sud, per Grosseto, in entrambe le corsie: divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocita 60Km/h, doppio senso di circolazione. Tratta Ss1 via Aurelia dal km 287+940 al km 288+140, direzione Nord, per Livorno, presso lo svincolo in entrata per Rosignano: fermarsi e dare precedenza.

Questo il percorso alternativo proposto da Anas:

Gli utenti che percorrono la Ss1 via Aurelia da Grosseto per Livorno, che dovrebbero uscire allo svincolo “Rosignano Marittimo”, possono procedere dritto lungo la Ss 1 via Aurelia in direzione Nord, uscendo al successivo svincolo “Rosignano Solvay”, immettersi in viale dei Medici e svoltare a destra per raggiungere la località “Rosignano Marittimo”, seguendo le indicazioni stradali presenti.

Gli utenti che dovrebbero immettersi dalle viabilità locali sulla Ss1 via Aurelia in direzione Livorno, allo svincolo “Rosignano Marittimo”, possono procedere dalle viabilità locali seguendo le indicazioni per la località “Rosignano Solvay” e successivamente le indicazioni Ss1 via Aurelia Livorno, percorrere Via Lungomonte, svoltare a sinistra per viale dei Medici e proseguire seguendo le indicazioni per “Livorno, quindi immettersi sulla Ss1 via Aurelia allo svincolo denominato “Rosignano Solvay in direzione Nord.

