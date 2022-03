Lo xoloitzcuintle, il cane nudo messicano 

Home

5 Marzo 2022

Lo xoloitzcuintle – Cane nudo messicano

E’ una razza canina di taglia di 25-35 cm per il tipo piccolo, 36/45 per il medio e 46/60 per tipo standard. La conformazione fisica è simile a quella di un terrier. Le varietà riconosciute sono tre: standard, tipo medio e tipo piccolo

Il nome deriva dalla parola lingua nahuatl xōlōitzcuintli, a sua volta unione delle parole Xolotl e itzcuintli “cane” il significato è quindi “cane del dio Xolotl”.

Il suo aspetto:

le orecchie sono erette quando è attento, il collo allungato e arcuato, la groppa è larga, muscolosa e solida. Il muso è appuntito e la testa è coperta di pochi ma duri peli.

I colori del mantello possono essere grigio, marrone scuro o oro.

La pelle dell’animale esposta al sole può riportare scottature, poiché è senza pelo.

Questa razza di cane ha un buon carattere; sono dolci e allegri, molto coraggiosi, ma diffidenti con gli estranei. Divertenti e pazienti con i bambini.

