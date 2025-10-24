Home

Cronaca

24 Ottobre 2025

Locale magazzino alimenti in precarie condizioni igieniche, chiusura temporanea e multa per il titolare

Livorno 24 ottobre 2025 Locale magazzino alimenti in precarie condizioni igieniche, chiusura temporanea e multa per il titolare

I Carabinieri del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti del capoluogo.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i Carabinieri hanno riscontrato che il legale rappresentante della società che gestisce l’attività aveva omesso l’aggiornamento della prevista S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla competente Autorità Amministrativa del locale adibito al deposito di alimenti. I militari, hanno inoltre accertato che detto locale era detenuto in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporcizia e residui di lavorazioni pregresse.

Pertanto gli operanti dell’Arma, con anche l’intervento di settore del personale dell’ASL competente, hanno disposto l’immediata chiusura e sospensione del locale adibito a deposito alimenti fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate. Ne è conseguita per la titolare una sanzione amministrativa ammontante a 2.000 euro.