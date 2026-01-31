Home

Locali spettacolo e intrattenimento, censimento attività e verifiche congiunte. Così il Prefetto rafforza la sicurezza degli avventori

31 Gennaio 2026

Livorno 31 gennaio 2026 Locali spettacolo e intrattenimento, censimento attività e verifiche congiunte. Così il Prefetto rafforza la sicurezza degli avventori

Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministro dell’Interno con apposita circolare emanata all’indomani della tragedia di Crans-Montana; Si è riunito in Prefettura di Livorno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno il tema della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nelle attività di intrattenimento

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Giancarlo Dionisi, presenti:

l’Assessore Garufo del Comune di Livorno; i rappresentanti delle Forze dell’ordine; dei Vigili del fuoco; della Polizia locale; dell’Ispettorato del lavoro, della Provincia e delle associazioni di categoria.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di rafforzare l’attività di prevenzione e di controllo, con particolare attenzione ai locali caratterizzati da maggiore afflusso di pubblico, al fine di tutelare la pubblica incolumità, i lavoratori e gli avventori.

In tale quadro, è stato chiesto ai Comuni di procedere a un censimento delle principali attività di intrattenimento presenti nei rispettivi territori, così da consentire la programmazione di verifiche congiunte e mirate sul rispetto delle prescrizioni normative e delle condizioni di sicurezza.

Il Prefetto Dionisi ha sottolineato come «la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo richieda un’attenzione costante e un approccio improntato alla prevenzione. I controlli saranno intensificati, in particolare nei contesti di maggiore affluenza, per garantire il pieno rispetto delle regole e la tutela delle persone. La sicurezza – ha aggiunto – non è un adempimento formale, ma una responsabilità concreta nei confronti dei cittadini e degli operatori del settore».

Particolare rilievo è stato infine attribuito al “ruolo delle associazioni di categoria, chiamate a svolgere un’attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti sull’importanza del rispetto della disciplina di settore e dell’adozione di adeguate misure di sicurezza”.

