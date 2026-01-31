Cronaca 31 Gennaio 2026

Locali spettacolo e intrattenimento, censimento attività e verifiche congiunte. Così il Prefetto rafforza la sicurezza degli avventori

Immagine generata da AI

Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministro dell’Interno con apposita circolare emanata all’indomani della tragedia di Crans-Montana; Si è riunito in Prefettura di Livorno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno il tema della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nelle attività di intrattenimento

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Giancarlo Dionisi, presenti:

l’Assessore Garufo del Comune di Livorno; i rappresentanti delle Forze dell’ordine; dei Vigili del fuoco; della Polizia locale; dell’Ispettorato del lavoro, della Provincia e delle associazioni di categoria.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di rafforzare l’attività di prevenzione e di controllo, con particolare attenzione ai locali caratterizzati da maggiore afflusso di pubblico, al fine di tutelare la pubblica incolumità, i lavoratori e gli avventori.

In tale quadro, è stato chiesto ai Comuni di procedere a un censimento delle principali attività di intrattenimento presenti nei rispettivi territori, così da consentire la programmazione di verifiche congiunte e mirate sul rispetto delle prescrizioni normative e delle condizioni di sicurezza.

 

Il Prefetto Dionisi ha sottolineato come «la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo richieda un’attenzione costante e un approccio improntato alla prevenzione. I controlli saranno intensificati, in particolare nei contesti di maggiore affluenza, per garantire il pieno rispetto delle regole e la tutela delle persone. La sicurezza – ha aggiunto – non è un adempimento formale, ma una responsabilità concreta nei confronti dei cittadini e degli operatori del settore».

Particolare rilievo è stato infine attribuito al “ruolo delle associazioni di categoria, chiamate a svolgere un’attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti sull’importanza del rispetto della disciplina di settore e dell’adozione di adeguate misure di sicurezza”.

