3 Febbraio 2022

Locali via Roma-Cambini, altri 5 giorni per una decisione del questore

Livorno 3 febbraio 2022

Si è tenuto oggi pomeriggio in Questura, l’incontro chiesto dagli esercenti dei locali “Sketch”, “ Il Cardeliino” ed “ Botanic” di Via Cambini e Via Roma

L’incontro è avvenuto nell’ambito del procedimento amministrativo avviato nella mattinata di ieri con la notifica del previsto “Avviso” di Avvio di Procedimento.

Si tratta di un pilastro cardine del Diritto Amministrativo fondato sul presupposto di garantire la possibilità per il cittadino di partecipare al provvedimento producendo documenti; memorie; testimonianze, ovvero ogni altro elemento utile per la decisione della Pubblica Amministrazione.

In esame l’ipotesi di applicazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. che contempla la sospensione della licenza di un esercizio che costituisca, sulla base di elementi attuali e concreti, un pericolo per l’ordine pubblico.

L’incontro in cui gli esercenti sono stati assistiti da un legale ed un rappresentante della Confcommercio- Livorno, si è svolto in una discussione ispirata da cordialità e comprensione per l’obiettivo da conseguire.

E’ stato chiesto un termine di ulteriori 5 giorni che è stato accordato, che nell’immediato comporta la sospensione della decisione.

Al termine i convenuti si sono impegnati a far pervenire un documento condiviso contenente misure organizzative ed azioni strumentali al contenimento del problema .

Nella mattinata di oggi si è tenuto un Tavolo Tecnico per la predisposizione di mirati, straordinari ed eccezionali servizi di ordine pubblico, nelle serate del weekend prossimo, per prevenire ulteriori turbative nelle more dell’ adozione di appropriate misure organizzative .

Tali servizi sono stati condivisi nella giornata di ieri in sede di Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto D’Attilio, con la presenza del Questore e dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

