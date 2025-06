Home

Locatelli: Grazie alla Maerina e al Vespucci luce accesa sulle potenzialità di tutti

5 Giugno 2025

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato nella giornata di ieri all’evento ricreativo ospitato dalla Marina Militare all’Accademia Navale di Livorno, in occasione della tappa del veliero Amerigo Vespucci, e che ha visto protagoniste diverse associazioni che si occupano di inclusione lavorativa.

“Un momento di grande emozione, energia e condivisione per ribadire che la strada per il cambiamento è possibile e passa dalla valorizzazione delle potenzialità, osservando i talenti e le competenze di ogni persona. Se diamo occasioni e offriamo opportunità le persone non ci deludono e possiamo investire di più senza lasciare indietro nessuno – ha spiegato il Ministro Locatelli -.

Ringrazio il Ministero della Difesa e il Ministro Guido Crosetto per aver promosso il tour del Vespucci, la Marina Militare e, in particolare, l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto per la splendida collaborazione, l’Ammiraglio Lorenzano Di Renzo per l’accoglienza riservata dall’Accademia della Marina Militare alle tante associazioni presenti, e il Comandante dell’Amerigo Vespucci Capitano di Vascello Giuseppe Lai per aver sempre mostrato attenzione a tutti.

Grazie anche al dottor Luca Andreoli e allo staff di Difesa Servizi e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Grazie in particolare a tutti i ragazzi che hanno cantato suonato, cucinato, servito a tavola e che con entusiasmo sono stati con noi”.

“Sono state più di 6000 le persone – tra persone con disabilità, famiglie e accompagnatori – che, in questi mesi, sono state coinvolte nelle diverse tappe del Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci– ha concluso il Ministro Locatelli -.

È stata un’occasione straordinaria di condivisione, di scambio reciproco e la grande partecipazione riscontrata tra i visitatori, ha dato modo di accendere una nuova luce sul tema del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica nel nostro Paese”.

