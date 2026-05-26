Locazione alloggi di edilizia residenziale, pubblicata graduatoria provvisoria
Livorno, 26 maggio 2026 Locazione alloggi di edilizia residenziale, pubblicata graduatoria provvisoria
È pubblicata la Graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso per l’accesso alla locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata – anno 2026
Graduatorie Locazione di alloggi a canone sostenibile 2026 – Città di Livorno
Gli interessati potranno presentare opposizione contro i risultati della suddetta graduatoria entro giovedì 11 giugno 2026
L’istanza di opposizione dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, con l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00.
Il modulo è reperibile presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, via Pollastrini 1 piano 2° oppure on line nella pagina del Servizio “Locazione alloggi a canone sostenibile”.
Il concorrente potrà consegnare l’istanza di opposizione improrogabilmente entro giovedì 11 giugno 2026 secondo le seguenti modalità:
- direttamente presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo nei giorni e nell’orario di servizio al pubblico, personalmente o anche a mezzo terzi.
In questo ultimo caso, l’istanza, dovrà essere debitamente sottoscritta, corredata di marca da bollo e di una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
- a mezzo posta, con raccomandata A.R., purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.
In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale
- accettante tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata a: comune.livorno@postacert.toscana.it, purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede l’ora di spedizione dell’istanza.
L’istanza di opposizione sarà valutata dal Responsabile del Procedimento.
La graduatoria provvisoria potrà pertanto essere modificata, in esito alla valutazione delle opposizioni presentate. Resta fermo l’esercizio dell’autotutela in caso di eventuali errori materiali nella trascrizione dei dati.