1 Dicembre 2020

Logistica e Porto, tirocinio a Rotterdam per 15 studenti del Vespucci

Livorno 1 dicembre 2020 – Si chiama Port-to-Port ed è un nuovo progetto POR FSE della regione Toscana, che l’IIS Vespucci-Colombo si è aggiudicato in questi giorni; grazie anche alla collaborazione con Provincia di Livorno Sviluppo

E’ un progetto di cui andiamo particolarmente fieri, spiega la professoressa Raffaella Pasquali, FS per il PCTO e referente del progetto.

“Pensato per l’indirizzo di logistica del settore tecnico, questo progetto permetterà a 15 alunni (maschi e femmine) della attuali classi terze di partecipare ad un percorso formativo che si concluderà, nel 2022, con un soggiorno di 15 giorni a Rotterdam,- per questo il nome del progetto è Port-to-Port, perché si propone di mettere gli alunni della città portuale Livorno in collegamento con il porto più tecnologicamente avanzato d’Europa, grazie ad stage transnazionale in Olanda dunque, presso una grande holding internazionale a capitale misto pubblico-privato che gestisce la formazione in ambito portuale

Il tutto avverrà dopo 75 ore di formazione per la gestione e il controllo dei movimenti delle merci nel magazzino e 50 ore di corso di inglese di settore. Per noi è la dimostrazione tangibile di un serio impegno che mettiamo nella formazione non solo d’aula, ma anche laboratoriale, credendo fermamente in un sodalizio scuola-territorio, ma anche aperti al mondo – la nostra scuola ha festeggiato quest’anno il suo decennale di Progetti Erasmus plus, quindi abbiamo una tradizione di internazionalizzazione e questo progetto ne è solo un’altra emanazione.”

