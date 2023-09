Home

Provincia

Collesalvetti

“Logistica, nuovo Eldorado che non porta ricchezza, ma solo inquinamento e lavoro precario” – La lettera

Collesalvetti

8 Settembre 2023

“Logistica, nuovo Eldorado che non porta ricchezza, ma solo inquinamento e lavoro precario” – La lettera

Collesalvetti, (Livorno) 8 settembre 2023

La lettera di Collesalviamo l’ambiente inerente i camion, l’ambiente e la sicurezza:

“In origine si chiamavano autocarri

In origine si chiamavano autocarri, camion, poi con il tempo hanno assunto il nome di Truck, più moderno, più scattante.

Come terricoli granchi blu si diffondono su tutto il territorio di Collesalvetti, sono incuranti dei divieti e delle prescrizioni, se ne infischiano allegramente delle portate dei ponti, circolano in ogni dove forti delle informazioni ricevute dai moderni apparati di navigazione, abbattono cordoli, fioriere, spartitraffico e pali dell’illuminazione pubblica, sostano con disinvoltura nei piazzali dei supermercati o ai margini delle frazioni, trovano rifugio notturno in aree con destinazione urbanistica di pregio, talvolta agricola di pregio, e in qualche caso su queste aree organizzano persino il loro cimitero.

Ammorbano l’aria con le loro emissioni e il suolo con i loro umori, corrono su strade inadatte in promiscuità con cicloturisti, scooteristi minorenni e scuolabus, così come con turisti diretti al mare.

Arroganti, invadenti, forti della scarsa vigilanza e della generale rassegnazione! Si annunciano nuovi incrementi, nuovi arrivi per progetti ai quali fini parlatori hanno appiccicato l’etichetta di “economia circolare”.

Tutto questo in questo lembo di terra che dovrebbe riconoscersi nella Toscana, la regione più bella d’Italia, la prima che ha visto i suoi paesaggi tutelati dall’Unesco. Tutto questo in funzione del nuovo feticcio, del sogno che anima i nostri Amministratori: la Logistica, nuovo Eldorado che non porta ricchezza, solo inquinamento e lavoro precario, precarietà.

Facciano uno sforzo i nostri Amministratori, di maggioranza e minoranza: si rileggano i loro programmi elettorali, troveranno una parolina, una frase, abusata e disattesa: “tutela ambientale” accompagnata da “consumo del suolo”.

“Comitato “Collesalviamo l’Ambiente”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin