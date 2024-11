Home

13 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024 Logistica, proseguono le assemblee dei lavoratori, Usb: "dipendenti stanchi del sistema degli appalti"

Proseguono le assemblee nel settore della logistica. Questa mattina, 13 novembre, Bertani e MVN. “I lavoratori sono stanchi del sistema degli appalti. Vogliamo sicurezza sul futuro”.

La mattinata di oggi si è aperta con un’assemblea generale dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto nel piazzale di movimentazione auto Bertani in via Firenze.

Assemblea convocata con urgenza dopo che erano giunte voci di un possibile ritiro dell’attuale società che ha in capo l’appalto (La ASG Consulting di Sesto Fiorentino) e addirittura di un possibile ritardo nei pagamenti e quindi degli stipendi.

Secondo il sindacato Usb Logistica Livorno; “Il rischio era che si potesse replicare quanto successo di fronte al piazzale il Faldo nella giornata di ieri. Rischio al momento scongiurato almeno dalle informazioni e le rassicurazioni che le organizzazioni sindacali hanno ricevuto.

Ovviamente la decisione dei lavoratori è stata quella di monitorare attentamente e quotidianamente la situazione giorno per giorno. Sulle condizioni di lavoro, contrattuali e applicazione del giusto contratto nazionale di riferimento nonché sulla tutela occupazione di tutta la forza lavoro, non faremo passi indietro.

Alle 11 è toccato invece alla società MVN Srl con sede principale a Guasticce. Società che gestisce l’appalto logistica per il “colosso” Baker Hughes/Nuovo Pignone. Da oltre 10 giorni i lavoratori sono in stato di agitazione per la sicurezza, contro gli appalti e per ristabilire corrette relazioni sindacali a seguito di alcune scelte unilaterali portate avanti dalla dirigenza aziendale. Lo stato di agitazione prosegue e venerdì, dopo due scioperi e tre assemblee fuori dai cancelli, ci sarà un primo incontro tra le organizzazioni sindacali la RSU e la dirigenza. I lavoratori sono disposti a proseguire con gli scioperi qualora non si giunga ad un accordo”.

Unione Sindacale di Base Logistica Livorno

