Logo di 'Meno rischio in Toscana', al via il concorso per le scuole

13 Aprile 2025

Logo di ‘Meno rischio in Toscana’, al via il concorso per le scuole

Livorno 13 aprile 2025 Logo di 'Meno rischio in Toscana', al via il concorso per le scuole

Le scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana sono chiamate a dare il loro contributo al percorso ‘Meno rischio in Toscana’ per la prevenzione di frane e allagamenti, partecipando al concorso per realizzare il logo ufficiale della manifestazione. Le dieci scuole che presenteranno gli elaborati migliori riceveranno un premio in denaro, con un bonus ulteriore per il logo scelto come vincitore.

Il bando del concorso è stato pubblicato sul BURT del 2 aprile. Il logo realizzato dagli studenti sarà utilizzato per identificare l’intero percorso formativo e comparirà sugli attestati che saranno rilasciati ai partecipanti all’iniziativa, che potranno così utilizzarlo ed essere così identificati come enti o associazioni ‘formati sul tema del rischio idrogeologico’.

“L’idea di far disegnare il logo di ‘Meno rischio in Toscana’ agli studenti – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è nata dalla volontà di renderli parte del percorso. La gestione del rischio idraulico ed idrogeologico è un tema essenziale per aumentare la sicurezza delle famiglie, e crediamo che i giovani siano i migliori ambasciatori di messaggi così importanti. Li abbiamo voluti rendere protagonisti, stimolare la loro creatività ed anche un sano spirito di competizione tra le scuole. Alla fine comunque vinceranno tutti, perché gli istituti che proporranno gli elaborati migliori avranno il premio in denaro, ma tutti gli altri avranno comunque sviluppati conoscenze e competenze preziose”.

“Il percorso “Meno rischio in Toscana” è nato con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le giovani generazioni, sull’importanza della prevenzione e della riduzione dei rischi legati a frane e alluvioni – spiega l’assessora regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni – per questo diventa cruciale il coinvolgimento delle scuole, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. E per rendere i ragazzi protagonisti di questo percorso abbiamo affiancato alle lezioni teoriche delle attività pratiche e creative, come appunto la creazione del logo simbolo della manifestazione. Il nostro scopo è, certo, ottenere un’immagine rappresentativa del progetto e della creatività giovanile, ma soprattutto di stimolare una riflessione in classe sui temi del rischio idrogeologico. Il logo diventerà così non solo un simbolo grafico, ma il risultato di un percorso di consapevolezza su come prevenire e affrontare i rischi naturali”.

Il bando prevede l’assegnazione di dieci premi in denaro alle scuole vincitrici, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico. In particolare le scuole classificatesi al primo posto (una per le scuole secondarie di primo grado e una per le scuole secondarie di secondo grado) riceveranno un premio di 1.500 euro ciascuna. Le scuole seconde classificate riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuna. Le scuole terze classificate riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuna. Le scuole classificatesi al quarto e quinto posto riceveranno un premio di 500 euro ciascuna. Inoltre, l’istituto vincitore del logo ufficiale riceverà un premio aggiuntivo di 1.000 euro.

Il finanziamento del concorso, per un totale di 10.000 euro, è stato previsto nell’ambito del bilancio regionale 2025-2027. La gestione del bando sarà curata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e le domande di partecipazione potranno essere presentate attraverso un apposito applicativo online.

Per ulteriori informazioni: https://www. menorischiointoscana.it/scuole

