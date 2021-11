Home

“L’ombra dell’uomo: la paura genera mostri”, una mostra dedicata alle profonde paure dell’uomo

1 Novembre 2021

Figure leggendarie e spaventose come Vampiri, Licantropi, Streghe in mostra al museo di storia naturale

L’OMBRA DELL’UOMO: LA PAURA GENERA MOSTRI

6 novembre 2021 – 22 maggio 2022

Livorno 1 novembre 2021

Una mostra dedicata alle paure più profonde dell’esistenza collettiva ed individuale:

l’impotenza di fronte ad eventi drammatici come pestilenze ed epidemie, e la difficoltà nel comprenderne le cause, furono alla base di numerose credenze popolari e di figure leggendarie e spaventose come Vampiri, Licantropi, Streghe.

Nel XXI secolo lo sviluppo della scienza e della medicina ha dato molte risposte e fatto luce su alcuni degli aspetti più oscuri dell’umanità, ma ha davvero cambiato il meccanismo ancestrale ed umano della paura?

Una guida esclusiva, il “Dr.Morte”, ci condurrà con la sua voce attraverso i secoli e i popoli, facendoci strada fra gli spettacolari modelli di Naturaliter, per provare a rispondere a questa terribile domanda…

La mostra resterà aperta sino al 22 maggio 2022 con il seguente orario:

Mattina: dal martedì al sabato ore 9 – 13

Pomeriggio: martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15 – 19 Lunedi, chiuso

contatti

reception 0586 266711 – 34

segreterie.museo@provincia.livoro+no.it

costo ingresso

intero 7 euro

ridotto 5 euro

speciale alunni scuole 3 euro

