L’On. Marco Simiani saluta l’Inizio di una nuova fase politica del PD di Rosignano

22 Dicembre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 22 dicembre 2024 L’On Marco Simiani saluta l’Inizio di una nuova fase politica del PD di Rosignano

Si è tenuta la proclamazione di Nicola Di Paco come nuovo Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Rosignano Marittimo, Cecilia Bigini come Presidente dell’Assemblea e Fabio Ceccarini come Tesoriere. Questo importante evento segna l’avvio di una nuova fase politica per il territorio, che sarà arricchita dalla definizione della nuova Segreteria.

A margine della cerimonia, l’Onorevole Marco Simiani ha voluto esprimere la sua gratitudine e soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando il valore del percorso congressuale appena concluso. “Ringrazio tutti i dirigenti, sia nuovi che uscenti, per il loro impegno nel costruire un progetto politico capace di rinnovare la leadership del nostro partito a Rosignano,” ha dichiarato Simiani. “Questa esperienza mi ha permesso di entrare in contatto con una realtà nuova e, soprattutto, con persone genuine e competenti del panorama politico livornese.”

L’Onorevole ha riservato un ringraziamento speciale al gruppo consiliare formato da Rudi Principi, Alice Clara, Daniele Donati, Paolo Chirici e Cristina Schillaci, oltre che al Segretario Provinciale Alessandro Franchi, definito un compagno di viaggio prezioso e affidabile. Un riconoscimento particolare è andato anche alla Commissione Congressuale, guidata dalla Presidente Daniela Bartalucci, per la gestione professionale e appassionata del processo congressuale.

Con la conclusione del suo incarico di facilitatore, affidatogli dal Segretario Regionale Emiliano Fossi, Simiani ha assicurato che continuerà a dedicarsi con impegno al suo ruolo di parlamentare del collegio. “Rimarrò sempre disponibile per affrontare le sfide politiche del territorio e rispondere a ogni necessità,” ha ribadito l’Onorevole.

Questa giornata segna un momento significativo per Rosignano Marittimo e per il Partito Democratico provinciale, con una nuova squadra pronta a lavorare per il futuro della comunità.