L’Onorevole Chiara La Porta (FdI) presenta Nina Palermo, responsabile provinciale Azione Universitaria

26 Maggio 2025

Livorno 26 maggio 2025 L’Onorevole Chiara La Porta (FdI) presenta Nina Palermo, responsabile provinciale Azione Universitaria

La Deputata Chiara La Porta (Vicepresidente di Gioventù Nazionale) ha partecipato al gazebo organizzato dal consigliere comunale Alessandro Palumbo, per presentare Nina Palermo quale nuova Responsabile provinciale di Azione Universitaria, ovvero; il nucleo operativo degli studenti universitari di centrodestra che fanno riferimento a Fratelli d’Italia. Azione Universitaria è il movimento che ha formato importanti dirigenti nazionali del partito tra i quali Giovanni Donzelli.

Per la provincia di Livorno, il ruolo viene affidato ad Nina Palermo, 20 anni, già rappresentante presso il Parlamento Regionale degli Studenti e membro del Consiglio Comunale dei Giovani. Oggi è studentessa di Economia presso l’Universita di Pisa e commenta:

“ringrazio Alessandro e Chiara per avermi proposto questo incarico. Sarà un onore per me fare da ponte tra i nostri universitari livornesi e Azione Universitaria Pisa.

Livorno ha due distaccamenti importanti, e crediamo quindi che il simbolo possa essere promosso adeguatamente in vista delle prossime elezioni interne che si svolgeranno nel 2026, dove abbiamo l’ambizione di eleggere un senatore accademico e molti nuovi rappresentanti nei consigli di dipartimento e di corso”.