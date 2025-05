Home

Politica

L’onorevole Chiara Tenerini: “Con la Biennale del Mare, Livorno si candida a essere capitale dell’economia blu”

Politica

14 Maggio 2025

L’onorevole Chiara Tenerini: “Con la Biennale del Mare, Livorno si candida a essere capitale dell’economia blu”

Livorno 14 maggio 2025 L’onorevole Chiara Tenerini: “Con la Biennale del Mare, Livorno si candida a essere capitale dell’economia blu”

“Con l’apertura della prima Biennale del Mare e dell’Acqua, Livorno si conferma protagonista di una nuova stagione che mette il mare al centro dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione e della cultura. È una sfida attuale e urgente, che parla di ambiente, impresa, turismo, lavoro e visione per il futuro.”

Lo dichiara l’On. Chiara Tenerini (Forza Italia), deputata eletta nel collegio uninominale di Livorno e presente all’inaugurazione ufficiale della manifestazione “Blu Livorno”, insieme alle autorità istituzionali, tra cui il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, On. Tullio Ferrante.

“Il Sottosegretario Ferrante – sottolinea Tenerini – ha portato oggi la voce del Governo Meloni su un tema che ci sta molto a cuore: la strategia del mare come leva per la crescita del Paese. Il suo intervento è stato concreto e visionario, e rafforza il nostro impegno per una politica nazionale che investa davvero sull’economia blu.”

“Per noi di Forza Italia – aggiunge Tenerini – l’economia del mare è un tema cruciale anche per le politiche regionali. Sarà uno dei pilastri del nostro programma per l’imminente tornata elettorale in Toscana: vogliamo dare a Livorno e a tutta la costa un ruolo da protagonista nella transizione blu e nella competitività mediterranea.”

“Dobbiamo cogliere questa occasione – conclude la deputata azzurra – per trasformare Livorno in un laboratorio permanente di innovazione legata al mare. Le idee e le energie ci sono: adesso è il momento di navigare tutti nella stessa direzione.”