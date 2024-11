Home

L'Onorevole Chiara Tenerini (Fi) ricorda l'attentato di Nassiriya

12 Novembre 2024

L’Onorevole Chiara Tenerini (Fi) ricorda l’attentato di Nassiriya

Roma, 12 novembre 2024 L’Onorevole CHiara Tenerini (Fi) ricorda l’attentato di Nassiriya

In questa giornata di profonda commemorazione, ci uniamo nel ricordo delle vittime del tragico attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003. Un evento che ha segnato non solo la storia del nostro Paese, ma ha anche rappresentato un momento cruciale nella nostra missione di pace e stabilità in territori segnati da conflitti e sofferenze.

Oggi, rendiamo omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori fondamentali della nostra Repubblica e per proteggere il Tricolore, simbolo di unità e libertà. La loro dedizione e il loro coraggio ci ricordano ogni giorno quanto sia importante l’impegno per la pace e la sicurezza, non solo in Italia ma nel mondo intero.

In questo anniversario, esprimo la mia più profonda riconoscenza a coloro che hanno servito il nostro Paese con onore, a tutti i militari e alle forze dell’ordine che, anche oggi, continuano a rischiare la propria vita per garantire la nostra sicurezza. La memoria dei caduti di Nassiriya deve rimanere viva, non solo nei cuori delle famiglie che hanno perso i loro cari, ma in ognuno di noi, come un invito a riflettere sull’importanza della pace e della solidarietà tra i popoli.

L’Italia ha sempre dimostrato di essere un faro di speranza e di progresso, e il sacrificio di questi eroi ci sprona a continuare a lavorare per un mondo migliore, dove la violenza e l’odio non abbiano spazio. In questo giorno di ricordo, rinnoviamo il nostro impegno a favore della pace e della giustizia, affinché il sacrificio di chi ha dato la vita per il nostro Paese non venga mai dimenticato.

Onore ai Caduti di Nassiriya. La loro memoria vive in noi e ci guida nella costruzione di un futuro di pace e prosperità.

Chiara Tenerini

Onorevole, Forza Italia