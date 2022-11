Home

L’onorevole Chiara Tenerini nominata Capogruppo in Commissione Lavoro

10 Novembre 2022

Roma 10 novembre 2022

L’onorevole di Cecina, Chiara Tenerini (Forza Italia), eletta alle ultime elezioni nel collegio di Livorno è stata nominata Capogruppo in Commissione Lavoro

“Sono davvero onorata per la nomina a Capogruppo in Commissione Lavoro e ringrazio il Presidente Cattaneo per la grande opportunità concessami”.

Così Chiara Tenerini, deputata di FI subito dopo la nomina.

“Investirò tutto il mio impegno e la mia determinazione, per affrontare le numerose sfide di un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese.

Un settore che, stando al recente rapporto INAPP (l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche,) ha visto negli ultimi anni aumentare il numero dei lavoratori precari e diminuire il livello del salario medio pro capite”

