L’Onorevole Francesco Berti (M5S) con i cittadini in difesa dell’ambiete

15 luglio 2019

Un pomeriggio con i cittadini in difesa dell’ambiente e del nostro territorio

Livorno – L’onorevole Francesco Berti (M5S) ha partecipato alla manifestazione “Tre ore per la nostra salute“, una marcia contro l’inquinamento delle zone nord di Livorno e di Stagno svoltasi ieri pomeriggio, domenica 14 luglio 2019.

Berti: “Anche io oggi ho risposto all’appello dei cittadini della zona costiera per chiedere maggior tutela della salute e della qualità della vita per i cittadini di Livorno, Stagno e Pisa.

La prossima settimana incontreremo il ministro Costa proprio per parlare del SIN di Livorno e di Massa.

In Toscana ci sono diverse criticità ambientali che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, l’inquinamento di siti industriali e la presenza di diversi stabilimenti ancora da bonificare.

In particolare nei territori di Livorno e Collesalvetti i dati evidenziano un eccesso di mortalità per tutti i tumori, in particolare quello al polmone e il mesotelioma pleurico: due patologie che possono essere associate ai siti inquinanti presenti sul territorio (impianti petrolchimici, raffinerie e area portuale).

I dati mostrano che molto deve ancora essere fatto per migliorare la situazione ambientale del nostro territorio e dimostrano come le richieste dei cittadini che hanno marciato oggi siano più che mai attuali e urgenti.

Mi sono occupato e continuerò ad occuparmi della tematica ambientale, perché dopo anni di disattenzione i cittadini meritano finalmente risposte politiche chiare ed incisive.

I cittadini hanno marciato anche per la discarica del limoncino, un altro tema delicato che porterò con me a Roma”.