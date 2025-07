Home

L’Opera di Parigi arriva a Livorno con gli stage “Summer Dance School” della Associazione Europea Danza

8 Luglio 2025

Livorno 8 luglio 2025 L’Opera di Parigi arriva a Livorno con gli stage “Summer Dance School” della Associazione Europea Danza

Un’occasione imperdibile per giovani ballerini e appassionati di danza, che questo mese a Livorno avranno l’opportunità di perfezionare le proprie tecniche sotto la guida di maestri dell’Opéra di Parigi, una delle istituzioni più rinomate al mondo.

Livorno si prepara a ospitare un evento di prestigio internazionale nel mondo della danza: dal 14 al 27 luglio 2025, la città accoglierà la “Summer Dance School”, organizzata dall’A.E.D. Associazione Europea Danza.

Un’esperienza unica con i grandi nomi del balletto dell’Opéra di Parigi

È possibile partecipare a una o più settimane, e per coloro i quali vivono in altre città c’è la possibilità di organizzare il soggiorno da soli oppure soggiornare al villaggio della danza.

La prima settimana, dal 14 al 19 luglio, sarà dedicata alla danza classica, con lezioni tenute da due eccezionali insegnanti: Nathalie Quernet, ex solista dell’Opéra di Parigi e oggi selezionatrice dell’accademia parigina, e Jessica Choppe, esperta di tecnica classica e danza di carattere, docente presso la scuola di ballo dell’Opéra.

I partecipanti (età dai 11 ai 13 anni gruppo 1 e dai 14 anni in su gruppo 2) avranno la possibilità di immergersi nella tradizione francese, caratterizzata da eleganza, precisione tecnica e profondità artistica, e di ricevere feedback diretti da professionisti di fama mondiale.

Danza contemporanea: innovazione e sperimentazione

La seconda parte dello stage (età dai 14 anni in su), si svolgerà dal 21 al 26 luglio, concentrandosi sulla danza contemporanea, con un focus sulle tendenze del Nord Europa. Protagonisti di questa sessione saranno Patricia Van Deutekom, coreografa olandese nota per il suo stile audace e poetico, e Tommaso Zuchegna, danzatore e creativo emergente del panorama internazionale. Un’occasione per esplorare linguaggi innovativi e sperimentali, arricchendo il proprio bagaglio artistico.

Un’opportunità per crescere e confrontarsi

La Summer Dance School è ormai un appuntamento fisso a Livorno per ballerini provenienti da tutto il mondo, con oltre duecento partecipanti attesi da paesi come Francia, Spagna, Stati Uniti e molti altri. Per i giovani livornesi è una chance unica per avvicinarsi al mondo professionale della danza, migliorare le proprie capacità e vivere un’esperienza formativa di altissimo livello.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte a tutti allievi che studiano regolarmente danza (no principianti). Per informazioni dettagliate sui programmi, i costi e le modalità di registrazione, è possibile visitare la pagina ufficiale dello stage estivo con l’Opéra de Paris .

Al termine dello stage sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità: le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il mondo della danza internazionale arriva a Livorno e si prepara a brillare sotto la guida dei grandi maestri dell’Opéra di Parigi!

Informazioni e contatti:

Associazione Europea Danza (A.E.D.)

Sito web: www.aed.dance

Email: info@aed.dance