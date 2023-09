Home

Cronaca

L’orchestra del Mascagni suonerà per i detenuti di massima sicurezza de Le Sughere

Cronaca

19 Settembre 2023

L’orchestra del Mascagni suonerà per i detenuti di massima sicurezza de Le Sughere

Livorno 19 settembre 2023 – L’orchestra del Mascagni suonerà per i detenuti di massima sicurezza de Le Sughere

L’iniziativa, promossa dal Conservatorio livornese, ha visto l’immediata disponibilità del dr Giuseppe Renna, direttore della Casa Circondariale di Livorno-Gorgona e la collaborazione del Lions Club Livorno Host e del Lions Club Livorno Porto Mediceo nelle persone dei rispettivi presidenti, dr Andrea Pardini e avv. Michele Zanotti.

I due Lions Club hanno anche cofinanziato l’iniziativa, insieme con il Mascagni.

“Il Conservatorio Mascagni si apre alla città: lo abbiamo sempre fatto, e questa è un’occasione per aprirci anche ad una realtà presente sul nostro territorio e che ha bisogno, forse più di altre, di essere “aperta”. I nostri giovani musicisti avranno un’occasione privilegiata per far apprezzare il frutto del loro studio a persone che, nella musica, possono trovare un momento di crescita personale. Questo è il nostro auspicio, questa è l’intenzione con cui abbiamo pensato a questo appuntamento”. Così Emanuele Rossi, presidente del Conservatorio.

E, per parte sua, Federico Rovini che del Mascagni è il direttore, afferma che “Questo concerto segna non solo l’attenzione del Mascagni alla città e alle sue esigenze, ma anche la volontà di guardare con determinazione a iniziative con forte ricaduta nel sociale e che rappresentino il forte impegno del Conservatorio nella Terza Missione. Sarà una grande emozione poter ascoltare la nostra orchestra in questo concerto tenuto in una occasione di così grande impatto ed importanza.”

Il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Pietro Mascagni, diretta da Lorenzo Sbaffi Grossi, che si terrà giovedì 22 settembre alle 18. 00 nel reparto di Alta sicurezza della Casa Circondariale delle Sughere per un pubblico composto ds un gruppo di 40 reclusi e di altrettanti invitati esterni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin