16 Dicembre 2021

Lorenz Simonetti “Ti A a 360” IL NUOVO SINGOLO L’influencer musicale pubblica il brano che avrebbe portato a Sanremo Giovani

Lorenz Simonetti, idolo musicale dei teenager sui social con più di 10 milioni di like sulla soglia dei 500mila follower pubblica il suo nuovo singolo “Ti A a 360”.

“Ti A a 360” esce in radio e nelle piattaforme digitali il 15 dicembre, in concomitanza della trasmissione di Rai Uno “Sanremo Giovani”; Simonetti è rientrato tra i 56 finalisti di Area Sanremo e proprio Ti A a 360 era stato presentato dall’artista per la partecipazione alla nota kermesse, destinazione di Area Sanremo per 4 fortunati artisti emergenti.

Il brano, presentato in anteprima sabato 11 dicembre allo stadio Tombolato di Cittadella durante la partita di serie B Cittadella-Ascoli in quanto invitato da Radio Bella e Monella, ha registrato un interessante riscontro da parte del pubblico, con 200mila views di un frammento dell’esibizione e la presenza di cover nel web del medesimo frammento prima della pubblicazione del brano.

“Ti A a 360” parla d’amore, un amore forte, totalizzante, a 360 gradi. L’innamoramento è al tempo stesso portatore di gioia estrema e di paranoie, si ha paura ad esporsi perché non sicuri di essere ricambiati e di subire un rifiuto.

Anche dopo l’ufficializzazione di una storia spesse volte non si è mai certi al 1000 per 1000 di ciò che l’altra persona possa realmente provare per te”

Un continuo turbinio di emozioni adolescenziali, tutte da rivivere nel nuovo singolo di Lorenz Simonetti “Ti A a 360”, buon innamoramento!

Il testo della canzone

È un mondo triste senza di te

O è il volto che non mi sostiene

Potrei girarmi potrei girarmi

Ti trovo a 360 ma non sei una santa

Forse non sono abbastanza per te

Se son rotto mi puoi aggiustare

Potrei inciampare potrei inciampare

Io sono in corsa tu sei il mio karma

Vorrei dirti senza te non so stare

Ci ho provato mille volte a bisbigliare

Quella frase così facile ed irregolare

Che se sbagli a dire poi fa solo male

Ti a a aspetto finché non mi esplode il petto e

Io ti a ammetto che se noterai che provo per te

Ti a a ascolto ma lui è il tuo 360 e per noi

Non c’è spazio negli occhi tuoi due minuti e già ti annoi

Occhi a incrocio come lancette

Vorrei sapere come si mette

Una pietra sul cuore che nasconda le ore

Passate senza dire una parola d’amore

Conto i giorni come pagine sei tutta rossa

Se ti guardo è perché voglio una risposta

Chiudo gli occhi lasciami immaginare

La fine del capitolo la vuoi rimandare

Vorrei dirti senza te non so stare

Ci ho provato mille volte a bisbigliare

Quella frase così facile ed irregolare

Che se sbagli a dire poi fa solo male

Ti a a aspetto finché non mi esplode il petto e

Io ti a ammetto che se noterai che provo per te

Ti a a ascolto ma lui è il tuo 360 e per noi

Non c’è spazio negli occhi tuoi due minuti e già ti annoi

Ti a a ti a a a a

Ti a a ascolto ma lui è il tuo 360 e per noi

Non c’è spazio negli occhi tuoi due minuti e già ti annoi

Vorrei dirti senza te non so stare

Ci ho provato mille volte a bisbigliare

Quella frase così facile ed irregolare

Che se sbagli a dire poi fa solo male

