4 Marzo 2025

Lorenzo Cosimi è il nuovo segretario del PCI Livorno

Livorno 4 marzo 2025

Domenica 2 Marzo, presso la sala Simonini della circoscrizione 2,si è svolto il terzo Congresso del Partito Comunista Italiano, per quanto riguarda la provincia di Livorno.

Un congresso che è stato animato dall’iniziale relazione del compagno Segretario uscente Luigi Moggia, che ringraziamo per il lavoro svolto e la passione profusa in questo ruolo, fino ad arrivare al dibattito ricco e fecondo tra i compagni presenti! Inoltre non possiamo non ringraziare gli ospiti che hanno contribuito ad arricchire la discussione.

Alla fine del congresso, il Comitato Politico Federale della Federazione di Livorno e Provincia, riunendosi ha individuato nella persona del compagno Lorenzo Cosimi, la figura più consona a ricoprire il ruolo di segretario del partito.

Al neo compagno segretario vanno i nostri migliori auguri per il ruolo che ricoprira’, con la stessa passione e militanza politica che lo ha sempre contraddistinto.

“Noi, come comunisti, chiaramente daremo tutto il nostro sostegno militante, saremo al suo fianco per rimettere le gambe al nostro partito, che nella nostra città e provincia può svolgere un ottimo lavoro di radicamento e proposte politiche! L

a Sintesi, se così vogliamo definirla è sempre la solita, che supera le questioni bizantine (citando il compagno Gramsci) che si possono presentare in una fase di discussione politica dentro un partito comunista; il partito ha bisogno di piedi e gambe per camminare! Ha bisogno di idee e di pragmatismo leninista per crescere e farsi percepire “utile” per le istanze sociali e civili delle classi sociali schiacciate dal Capitalismo.

La strada è lunga ma percorribile!”