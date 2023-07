Home

Lorenzo Fantoni nuovo giocatore US Livorno

26 Luglio 2023

Livorno 26 luglio 2023 – Lorenzo Fantoni, 30 anni, 201 cm, ala pivot, è un nuovo giocatore dell’Us Livorno Basket.

Tante le casacche indossate in carriera, tra le quali quelle di Don Bosco, Pielle, Cus Pisa e la più recente, della Folgore Fucecchio. Reduce da una buonissima stagione (28 presenze e 7,4 punti di media a partita), il lungo ha deciso di indossare l’amaranto per la stagione 23/24 in C unica.

Ecco le sue prime dichiarazioni “in pillole”

«Lo scorso anno a Fucecchio abbiamo fatto un bel campionato, indipendentemente dalla formula. Abbiamo finito due mesi prima, siamo contenti»

«Sono arrivato all’Us Livorno grazie a coach Marco Mori, che mi ha già allenato per un paio di stagioni e mi ha rivoluto con sé. Con lui c’è anche un bel rapporto di amicizia. Arrivo un gran bell’ambiente dove c’è voglia di lavorare, di imparare, e sono stato subito convinto»

«Con la squadra l’obiettivo primario è certamente quello di mantenere la categoria. Il gruppo mi sembra ben costruito e faremo di tutto per raggiungere il traguardo. Per quanto riguarda invece gli obiettivi individuali, cercherò di essere il più utile possibile alla squadra»

«Il campionato sarà duro, senza squadre materasso, ma non vedo neppure il “Real Madrid” della situazione. Tante squadre buone, ben strutturate, sarà sicuramente tosto».

