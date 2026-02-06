Home

6 Febbraio 2026

Cecina (Livorno) 6 febbraio 2026 Lorenzo Gasperini lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale

Lorenzo Gasperini lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. La decisione arriva al termine di un percorso politico durato oltre quindici anni tra incarichi istituzionali e ruoli di partito.

Nel corso della sua attività, Gasperini ha rappresentato la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia come candidato all’uninominale di coalizione di Livorno per la Camera dei Deputati. Per la Lega ha ricoperto il ruolo di capogruppo in Consiglio Provinciale per una legislatura, è stato consigliere comunale per due mandati e ha fatto parte per oltre dieci anni degli organi interni del partito.

Alla base della scelta, spiega, c’è un disagio maturato nel tempo rispetto a quello che definisce un «drastico ribaltamento della linea politica e valoriale» rispetto alla Lega alla quale si era iscritto dodici anni fa. Gasperini sostiene di aver espresso le proprie perplessità in tutte le sedi congressuali – comunali, provinciali, regionali e federali – intervenendo in modo critico ma, sottolinea, costruttivo.

Durante il Congresso Regionale è stato eletto tra i dodici membri della dirigenza toscana del partito. In occasione del Congresso Federale ha inoltre presentato una mozione accolta dal segretario Matteo Salvini, che tuttavia – afferma – non avrebbe trovato riscontro nell’azione parlamentare successiva.

Secondo Gasperini, il partito sarebbe oggi orientato verso una nuova linea politica con l’obiettivo di cambiare la guida nazionale. Un’evoluzione che, a suo giudizio, non rappresenterebbe più quella parte di elettorato che in passato aveva portato la Lega a risultati significativi anche sul piano nazionale.

«Lascio la Lega ritenendo che la Lega abbia lasciato se stessa», dichiara, annunciando l’adesione a Futuro Nazionale «per tornare a dare voce a una cultura autenticamente tradizionale e agli elettori che mi hanno chiesto rappresentanza».

Contestualmente, Gasperini ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi ricoperti: segretario comunale della sezione di Cecina, membro eletto del direttivo provinciale di Livorno e membro eletto del direttivo regionale della Toscana.

Con questa scelta si chiude un capitolo politico e se ne apre un altro, che lo vedrà impegnato nel nuovo progetto politico.

