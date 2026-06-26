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Lorenzo Grison è il nuovo coach della Pallacanestro Don Bosco

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26 Giugno 2026

Lorenzo Grison è il nuovo coach della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 27 giugno 2026 Lorenzo Grison è il nuovo coach della Pallacanestro Don Bosco

Arriva dalla Serie A2 il nuovo allenatore della prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, il giovane – classe 1992 – Lorenzo Grison. Infatti, nella sua carriera ci sono esperienze di Assistant Coach di Antimo Martino e Sandro Dell’Agnello, due degli allenatori italiani più blasonati, alla Unieruo Forlì, militante appunto nel secondo campionato più importante del nostro paese. Oltre alla prima squadra, Grison seguirà anche la formazione Under 19 Eccellenza e l’Under 17 Gold e sarà il Responsabile dell’Area Tecnica della società rossoblu.

Quella come Assistant Coach in terra romagnola non è l’unica esperienza di Grison nel suo cammino cestistico; infatti sono già tante le esperienze di livello accumulate da Lorenzo, nonostante l’ancora giovane età. Sempre a Forlì, infatti, alla guida delle varie rappresentative giovanili, ha raggiunto quattro finali nazionali in cinque anni, con la perle, da assistente del terzo posto nel campionato Under 17, stagione 2021/22. In precedenza da citare, assolutamente, anche lo scudetto under 16 2017/18, con la Stella Azzurra.

A raccontare la sua predisposizione a lavorare con i giovani, anche le precedenti, positive, esperienze, con società tradizionalmente molto attente alla propria “cantera”, come peraltro la Pallacanestro Don Bosco, quali l’Orange1 Bassano e la Stella Azzurra Roma.

Grison arriva a Livorno con grande entusiasmo ed altrettanto orgoglio per la possibilità di guidare la società rossoblu, come ben fanno capire le sue prime parole da coach rossoblu: “Sono entusiasta e pronto per iniziare questo percorso in una delle città dove la pallacanestro è assoluta protagonista della vita di chi la abita. Avere la possibilità di lavorare nella società che storicamente rappresenta questa realtà, parlando soprattutto riguardo al mondo del settore giovanile, è un grande onore. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare assieme ai ragazzi e allo staff tecnico. Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e sono pronto a fare del mio meglio per riversare la mia passione nel progetto Don Bosco.Ho da subito trovato un perfetto allineamento con i valori di questa società: formare giocatori, ma soprattutto persone. Chiudo ringraziando la società e, più in generale, tutta la città”

Soddisfatto dell’arrivo a Livorno anche il Presidente della Pallacanestro Don Bosco, Marco Andromedi: “Grison arriva a Livorno con tanta voglia di fare e, nonostante la giovane età, con alle spalle esperienze importanti, sia tra i senior che nelle formazioni giovanili. Sono convinto che il suo apporto sarà fondamentale nello sviluppo dei tanti giovani rossoblu, secondo quella che è da sempre la “mission” della Pallacanestro Don Bosco”.