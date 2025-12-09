Home

9 Dicembre 2025

Livorno 9 dicembre 2025 Lorenzo Penna è il nuovo giocatore della Libertas Livorno

La Libertas Livorno 1947 è felice di annunciare l’ingaggio del giocatore Lorenzo Penna, playmaker di 1,81 m per 82 kg nato a Bentivoglio (Bologna) il 21 gennaio 1998.

Penna ha mosso i primi passi da giovane cestista nella Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio di Reno e all’età di 12 anni passa alla Virtus Bologna, club del quale è sempre stato tifoso ancora prima di prendere tra le mani un pallone da basket.

Con la prestigiosa maglia delle V nere conquista due titoli regionali Under 13 e Under 14. Nel 2012 vince pure il titolo nazionale nel 3 vs 3 Join the Game.

Il talento del ragazzo di Bentivoglio non passa inosservato. Mentre prosegue il cursus honorum nelle giovanili della Virtus, viene convocato nella Nazionale Azzurra Under 16 con la cui canotta collezionerà 14 presenze.

La crescita di Penna è inarrestabile. E così il 20 dicembre 2015 – esattamente dieci anni fa – debutta in serie A con la Virtus nella partita casalinga vinta contro Pistoia con il punteggio di 76 a 72. La stagione, però non ha un epilogo felice. Le gloriose maglie bianconere retrocedono in serie A2. L’estate del 2016, però, mitiga in parte l’amarezza della discesa in A2 grazie alla conquista della medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale Under 18 agli Europei di categoria che si svolgono in Turchia. Per Penna 9 punti di media a partita nella competizione continentale.

Nel frattempo, Lorenzo ha incassato dalla Virtus la conferma per la stagione 2016/17. L’obiettivo del Club felsineo è l’immediata risalita. Penna trova nel coach livornese Alessandro Ramagli il suo mentore. La Virtus rispetta il pronostico della vigilia e rimbalza subito in serie A. ‘Lollo’ – che ha appena 19 anni – viaggia con la media di 3.4 punti a partita con un high stagionale di 16.

Il campionato 2017/18 lo vede ancora in A2 (la categoria dove spenderà il resto della carriera) con la maglia dell’Andrea Costa Imola. La media punti del 20enne Penna sale a 7.7.

Nonostante la giovane età, Lorenzo è già un giocatore affermato e di alto livello per la serie A2. Dal 2018 al 2020 gioca nella Pallacanestro Udinese. Il primo anno – sotto la guida tecnica di Ramagli – è ottimo: 53% da 2 e 38% da 3. Penna si conferma anche nella stagione successiva, ma il Covid ferma il campionato che si sta avviando verso la fase più calda, quella dei playoff.

Il campionato 2020/21, vissuto con la maglia di Basket Torino vede Penna tra i protagonisti di una stagione indimenticabile anche se dall’epilogo amaro. I Piemontesi vincono la stagione regolare, ma perdono la finale promozione con Tortona che vince gara-4 e gara-5 (questa a Torino) di un punto.

Nel 2021/22 Penna è di nuovo alla corte di Alessandro Ramagli, stavolta alla Scaligera Verona, ma la sfortuna ci mette la cosa. Lorenzo si infortuna ad un ginocchio a novembre e perde il resto della stagione lasciando il campo con la media di 5.6 punti nelle 7 partite giocate.

Il ragazzo torna a giocare nella stagione successiva che lo vede al insieme al nostro Fabio Valentini, nella Pallacanestro Forlì 2.015. E qui Lorenzo è incisivo e decisivo. Sono 40 le presenze. 7.6 i punti di media e massima la sua efficienza.

Lorenzo Penna, però, ha un conto da saldare con Verona che lo aveva apprezzato solo per 7 partite due anni prima. E poi sulla panchina della Scaligera c’è ancora il suo storico ‘maestro’ Alessandro Ramagli che lo richiama e ne fa decollare le prestazioni oltre che assegnargli i galloni del capitano. Nel 2023/24 fa registrare la media di 8 punti a partita, mentre l’anno scorso si arrampica sulla doppia cifra: 10,3 punti per allacciata di scarpe.

Il primo febbraio scorso in occasione della sfida tra Tezenis Scaligera-Basket e Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 (76-70) in 26’ di permanenza sul parquet Lorenzo Penna segnò 13 punti con 4/4 da 2, 1/3 da 3 e 2/4 ai tiri liberi con 18 di valutazione. Dotato di grande rapidità, di ottima visione di gioco, è un buonissimo tiratore ed un ottimo uomo assist.

