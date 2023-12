Home

Lorenzo Schiaroli è il nuovo calciatore dell’US Livorno

29 Dicembre 2023

Livorno 29 dicembre 2023 – Lorenzo Schiaroli è il nuovo calciatore dell’US Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Lorenzo Schiaroli, classe 1998, difensore centrale, protagonista nella prima parte di questa stagione con la maglia del Grosseto, con la quale ha messo insieme 15 presenze da titolare e 2 gol in campionato, nel nostro girone di Serie D.

Schiaroli vanta quasi 200 presenze in Serie D tra Gubbio, Aquila Montevarchi, Foligno, Campodarsego, Torres, Lornano Badesse, Fano e appunto Grosseto. Con il Gubbio ha disputato anche un campionato di Serie C, nella stagione 2018/19.

Il calciatore si è già unito al resto del gruppo al centro Coni di Tirrenia e sarà regolarmente a disposizione per la prima partita del nuovo anno, Us Livorno-Poggibonsi, in programma domenica 7 gennaio alle 14.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno

