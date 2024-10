Home

22 Ottobre 2024

Loretta Fanella, la pasticciera delle stelle inaugura il suo nuovo spazio: un luogo in cui il momento dessert diventa un rito

Collesalvetti (Livorno) 22 ottobre 2024 – Loretta Fanella, la pasticciera delle stelle inaugura il suo nuovo spazio: un luogo in cui il momento dessert diventa un rito.

Dopo anni di successi nei ristoranti stellati d’Europa e numerosi premi, Loretta Fanella ha deciso di ampliare il suo laboratorio, trasformandolo in un luogo dove i clienti possono vivere un’esperienza assoluta legata al momento dessert. Questo nuovo spazio non sarà più solo un laboratorio di pasticceria, ma un luogo in cui accogliere il cliente e accompagnarlo in un viaggio sensoriale nel mondo della pasticceria.

Dopo i lavori di ristrutturazione, il laboratorio si presenta con un design accogliente ed elegante, pensato per far immergere i visitatori nel processo creativo di Loretta e del suo team. Il nuovo spazio offrirà la possibilità di sedersi a gustare un dessert al piatto, mignon, monoporzioni, piccoli e grandi lievitati e percorsi di degustazione attraverso i piatti più iconici creati negli anni dalla “pasticciera delle stelle” in un viaggio che unisce arte e alta cucina.

“L’idea è di creare un luogo dove il dessert non è solo un fine pasto, un prodotto da colazione o un peccato di gola ma una vera e propria esperienza,” spiega Loretta Fanella. “voglio che le persone si lascino conquistare dalla bellezza dei piatti, dai sapori e dai ricordi che i dolci possono evocare.”

Loretta Fanella celebra così i suoi 25 anni dedicati alla pasticceria. Nata a Fiuggi nel 1980, la sua carriera è iniziata da giovanissima e l’ha portata a lavorare con i migliori chef, tra cui Carlo Cracco e i fratelli Adrià presso il leggendario El Bulli. Nel corso degli anni, ha affinato uno stile che unisce ricerca, innovazione e un’estetica inconfondibile, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come il premio “Miglior Pasticciera d’Italia” nel 2007 e “Migliori Pasticcieri del Mondo” nel 2023 consegnato dal maestro Iginio Massari.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio è prevista per venerdì 25 ottobre: si partirà alle ore 17:00 e ad accompagnarla ci saranno chef stellati, sommelier, amici, colleghi e le loro creazioni. Sarà un’occasione unica per scoprire da vicino le creazioni di una delle più grandi maestre della pasticceria contemporanea.

