Home

Oroscopo

L’oroscopo di luglio 2023

Oroscopo

30 Giugno 2023

L’oroscopo di luglio 2023

L’oroscopo di luglio 2023

ARIETE (21 marzo – 19 aprile)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta favorevole per il tuo segno in amore, grazie alla presenza di Giove e Urano in ariete, che ti rendono più entusiasta, originale e indipendente. Potresti vivere momenti di gioia e di novità con il tuo partner, oppure fare nuove conoscenze se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle esperienze avventurose o a viaggiare con la persona amata. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una maggiore dolcezza o una maggiore intimità con il tuo partner. Verso la fine del mese, l’ingresso di Venere, Marte e Mercurio in leone potrebbe favorire la passione, la seduzione e la comunicazione con la persona amata.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Saturno in acquario, che ti regala determinazione, disciplina e concretezza. Potresti svolgere delle attività stabili, sicure o consolidate, oppure dedicarti a dei progetti a lungo termine o a delle responsabilità importanti. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a espandere i tuoi orizzonti o a entrare in contatto con persone o ambienti diversi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova collaborazione o un nuovo incarico. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo impulsivo o aggressivo, perché potresti entrare in conflitto con i tuoi colleghi o superiori.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Mercurio, che fino al 9 luglio sarà in gemelli, poi passerà in cancro e infine in leone. Questo ti regalerà intelligenza, versatilità e adattabilità. Potresti ricevere delle entrate extra o dei guadagni derivanti dalla tua attività o dalla tua inventiva. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi viaggi o i tuoi studi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per la tua casa o la tua famiglia. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo superficiale o distratto, perché potresti commettere degli errori o delle sviste.

TORO (21 aprile – 20 maggio)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta sfidante per il tuo segno in amore, a causa della presenza di Venere e Marte in leone, che ti rendono più orgoglioso, possessivo e testardo. Potresti vivere momenti di conflitto o di incomprensione con il tuo partner, oppure sentirti insicuro o insoddisfatto se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle rivendicazioni o a cercare più libertà e indipendenza. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una maggiore dolcezza o una maggiore armonia con la persona amata. Verso la fine del mese, l’ingresso di Mercurio in leone potrebbe favorire la comunicazione e la comprensione con il tuo partner.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Saturno in acquario, che ti regala determinazione, disciplina e concretezza. Potresti svolgere delle attività stabili, sicure o consolidate, oppure dedicarti a dei progetti a lungo termine o a delle responsabilità importanti. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a espandere i tuoi orizzonti o a entrare in contatto con persone o ambienti diversi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova collaborazione o un nuovo incarico. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo rigido o conservatore, perché potresti perdere delle occasioni o delle innovazioni.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Giove in ariete, che ti aiuta a essere più dinamico e intraprendente nelle tue finanze. Potresti ricevere delle entrate extra o dei guadagni derivanti dalla tua attività o dalla tua iniziativa. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi viaggi o i tuoi studi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per la tua casa o la tua famiglia. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo impulsivo o imprudente, perché potresti perdere del denaro o fare degli errori.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta altalenante per il tuo segno in amore, a causa della presenza di Venere e Marte in leone, che ti rendono più esuberante, seducente e avventuroso. Potresti vivere momenti di passione e di divertimento con il tuo partner, oppure cercare nuovi stimoli e nuove esperienze se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle scoperte sorprendenti o a vivere delle avventure insolite. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una maggiore stabilità o una maggiore intimità con la persona amata. Verso la fine del mese, l’ingresso di Mercurio in leone potrebbe favorire la comunicazione e la complicità con il tuo partner.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Mercurio, il tuo pianeta dominante, che fino al 9 luglio sarà nel tuo segno, poi passerà in cancro e infine in leone. Questo ti regalerà intelligenza, versatilità e adattabilità. Potresti svolgere delle attività variegate, comunicative o creative, oppure cambiare spesso ruolo o mansione. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a condividere le tue idee o i tuoi progetti con altre persone o con un pubblico. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova attività o un nuovo apprendimento. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo superficiale o distratto, perché potresti commettere degli errori o delle sviste.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Saturno in acquario, che ti aiuta a essere più responsabile e organizzato nelle tue finanze. Potresti ricevere delle entrate regolari o dei rimborsi per il tuo lavoro, ma dovrai anche fare attenzione a non spendere troppo o a non fare degli acquisti impulsivi. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi viaggi o i tuoi studi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per la tua famiglia o per le tue necessità. Verso la fine del mese, potresti beneficiare di una maggiore fortuna o di una buona occasione da sfruttare.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta contrastato per il tuo segno in amore, a causa della presenza di Venere e Marte in leone, che ti rendono più esigente, geloso e impulsivo. Potresti vivere momenti di tensione o di crisi con il tuo partner, oppure sentirti insoddisfatto o frustrato se sei single. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle scelte importanti o a cambiare radicalmente il tuo atteggiamento. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe invece darti una nuova speranza o una nuova occasione di amore. Verso la fine del mese, l’ingresso di Mercurio in leone potrebbe favorire il dialogo e la comprensione con la persona amata.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Nettuno in pesci, che ti regala creatività, intuizione e sensibilità. Potresti svolgere delle attività artistiche, umanitarie o spirituali, oppure dedicarti a dei progetti che ti appassionano e ti gratificano. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a viaggiare o a entrare in contatto con persone o culture diverse. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe darti l’opportunità di iniziare una nuova collaborazione o un nuovo incarico. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo emotivo o influenzabile, perché potresti subire delle pressioni o delle manipolazioni.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Urano in ariete, che ti aiuta a innovare e a sperimentare nuove soluzioni. Potresti ricevere delle entrate impreviste o dei guadagni derivanti dalla tua inventiva o dalla tua originalità. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a fare delle spese per i tuoi hobby o i tuoi interessi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per il tuo benessere o la tua salute. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo impulsivo o imprudente, perché potresti perdere del denaro o fare degli errori.

LEONE (23 luglio – 22 agosto)

AMORE:

Il mese di luglio si presenta favorevole per il tuo segno in amore, grazie alla presenza di Venere e Marte in leone, che ti rendono più affascinante, passionale e magnetico. Potresti vivere momenti intensi e romantici con il tuo partner, oppure fare nuove conoscenze se sei single. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a esprimere i tuoi sentimenti con più dolcezza e sensibilità. Verso la fine del mese, l’ingresso di Mercurio in leone ti aiuterà a comunicare meglio con la persona amata, a chiarire eventuali dubbi o malintesi e a fare progetti per il futuro.

LAVORO:

Il mese di luglio sarà positivo anche per il tuo segno in ambito lavorativo, grazie al sostegno di Giove in ariete, che ti regala energia, ottimismo e spirito d’iniziativa. Potresti cogliere delle opportunità interessanti, sia se sei alla ricerca di un lavoro, sia se vuoi migliorare la tua posizione attuale. Il 3 luglio, la luna piena in sagittario potrebbe portarti a concludere una fase importante o a raggiungere un obiettivo ambito. Verso la fine del mese, dovrai però fare attenzione a non essere troppo arrogante o autoritario, perché potresti entrare in conflitto con i tuoi colleghi o superiori.

DENARO:

Il mese di luglio sarà abbastanza favorevole per il tuo segno anche in materia di denaro, grazie all’influenza di Saturno in acquario, che ti aiuta a gestire con responsabilità e prudenza le tue finanze. Potresti ricevere delle entrate extra o dei riconoscimenti per il tuo lavoro, ma dovrai anche fare attenzione a non spendere troppo o a non fare investimenti rischiosi. Il 18 luglio, la luna nuova in cancro potrebbe portarti a fare delle spese per la tua casa o la tua famiglia. Verso la fine del mese, potresti beneficiare di una maggiore fortuna o di una buona occasione da sfruttare

Oroscopo di luglio 2023 per la Vergine

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di ordine e di perfezione per i nati sotto il segno della Vergine. Il vostro pianeta dominante, Mercurio, vi regalerà una grande intelligenza e una forte capacità di analisi, che vi porteranno a essere precisi e meticolosi in tutto ciò che fate. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi daranno una spinta di ottimismo e di originalità, ma anche di nervosismo e di impazienza. Dovrete quindi essere pronti a gestire lo stress e a controllare la vostra ansia, senza perdere il vostro equilibrio e la vostra serenità.

AMORE:

in amore, le Vergini potranno vivere delle relazioni armoniose e affidabili, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che rafforzeranno il vostro affetto e la vostra fedeltà. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà sentire sicuri e protetti, e che apprezzerà il vostro senso pratico e il vostro stile sobrio. Se siete in coppia, potrete consolidare la vostra relazione con il vostro partner, magari organizzando una vacanza tranquilla o un regalo utile. Fate però attenzione a non essere troppo critici o esigenti, perché potreste creare delle incomprensioni o dei dissapori.

LAVORO:

in ambito lavorativo, le Vergini potranno ottenere dei risultati eccellenti e delle gratificazioni, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a dimostrare le vostre competenze, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività. Potrete anche sfruttare l’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi apriranno delle porte o vi faranno scoprire dei nuovi ambiti, se sarete disposti a mettervi in gioco e a migliorarvi. Non abbiate paura di osare o di innovare, perché potreste ottenere dei successi inaspettati.

DENARO:

in materia di denaro, le Vergini dovranno essere prudenti e oculate, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche. Mercurio in Gemelli vi renderà infatti più curiosi e spendaccioni, ma anche più propensi a comprare o a regalare cose originali e divertenti. Cercate di essere più razionali e prudenti, e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Potrete però contare sulla Luna piena in Sagittario del 3 luglio e sulla Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo di luglio 2023 per la Bilancia

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di armonia e di equilibrio per i nati sotto il segno della Bilancia. Il vostro pianeta dominante, Venere, vi regalerà una grande bellezza e una forte eleganza, che vi renderanno affascinanti e amabili. Sarete anche influenzati da Marte in Leone, che vi darà una spinta di energia e di vitalità, ma anche di orgoglio e di ambizione. Dovrete quindi essere pronti a esprimere il vostro potenziale e a realizzare i vostri desideri, senza perdere il vostro senso della giustizia e della diplomazia.

AMORE:

in amore, le Bilance potranno vivere delle relazioni serene e soddisfacenti, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che rafforzeranno il vostro legame con il vostro partner o con la persona che vi interessa. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà sentire speciali e che apprezzerà il vostro charme e il vostro stile. Se siete in coppia, potrete consolidare la vostra relazione con il vostro partner, magari organizzando una cena romantica o un regalo originale. Fate però attenzione a non essere troppo vanitosi o esigenti, perché potreste creare delle incomprensioni o dei dissapori.

LAVORO:

in ambito lavorativo, le Bilance potranno ottenere dei risultati eccellenti e delle gratificazioni, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Potrete anche sfruttare l’energia di Marte in Leone, che vi spingerà a essere più proattivi e determinati, ma anche più competitivi e ambiziosi. Non abbiate paura di mettervi in mostra o di rivendicare i vostri meriti, perché potreste ottenere dei riconoscimenti o delle promozioni.

DENARO:

in materia di denaro, le Bilance dovranno essere equilibrate e moderate, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle tentazioni irresistibili. Venere in Leone vi renderà infatti più generosi e spendaccioni, ma anche più propensi a comprare o a regalare cose belle e preziose. Cercate di essere più razionali e prudenti, e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Potrete però contare sulla Luna piena in Sagittario del 3 luglio e sulla Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di intensità e di trasformazione per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il vostro pianeta dominante, Nettuno, vi regalerà una grande profondità e una forte passione, che vi porteranno a vivere delle esperienze emozionanti e coinvolgenti. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi daranno una spinta di coraggio e di originalità, ma anche di impulsività e di instabilità. Dovrete quindi essere pronti a gestire le vostre emozioni e a controllare i vostri istinti, senza perdere il vostro equilibrio e la vostra lucidità.

AMORE:

in amore, gli Scorpioni potranno vivere delle relazioni appassionate e magnetiche, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che esalteranno il vostro fascino e la vostra sensualità. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà provare dei sentimenti forti e profondi, con cui potrete stabilire una connessione speciale. Se siete in coppia, potrete riscoprire la passione e la complicità con il vostro partner, magari sperimentando qualcosa di nuovo o di diverso. Fate però attenzione a non essere troppo possessivi o ossessivi, perché potreste creare delle tensioni o dei conflitti.

LAVORO:

in ambito lavorativo, gli Scorpioni potranno dimostrare tutto il loro talento e la loro determinazione, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a dimostrare le vostre competenze, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività. Potrete anche sfruttare l’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi apriranno delle porte o vi faranno scoprire dei nuovi ambiti, se sarete disposti a mettervi in gioco e a cambiare. Non abbiate paura di osare o di innovare, perché potreste ottenere dei successi inaspettati.

DENARO:

in materia di denaro, gli Scorpioni dovranno essere cauti e responsabili, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche. Nettuno in Pesci vi renderà infatti più generosi e altruisti, ma anche più propensi a spendere o a prestare il vostro denaro senza pensarci troppo. Cercate di essere più razionali e prudenti, e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Potrete però contare sulla Luna piena in Sagittario del 3 luglio e sulla Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo di luglio 2023 per il Sagittario

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di avventura e di scoperta per i nati sotto il segno del Sagittario. Il vostro pianeta dominante, Giove, vi regalerà una grande vitalità e una forte curiosità, che vi porteranno a esplorare nuovi orizzonti e a conoscere nuove persone. Sarete anche influenzati da Urano in Ariete, che vi darà una spinta di originalità e di indipendenza, ma anche di impulsività e di imprevedibilità. Dovrete quindi essere pronti ad affrontare le sorprese e le novità che si presenteranno, senza perdere il vostro ottimismo e il vostro senso dell’umorismo.

AMORE:

in amore, i Sagittari potranno vivere delle relazioni divertenti e stimolanti, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che accenderanno il vostro spirito romantico e la vostra passione. Se siete single, avrete l’occasione di vivere delle avventure o dei flirt, con persone che vi faranno divertire e sognare. Se siete in coppia, potrete rinnovare la vostra relazione con il vostro partner, magari organizzando un viaggio o una gita insieme. Fate però attenzione a non essere troppo superficiali o infedeli, perché potreste rovinare la vostra reputazione o il vostro rapporto.

LAVORO:

in ambito lavorativo, i Sagittari potranno dimostrare tutto il loro potenziale e la loro capacità, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Potrete anche sfruttare l’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi apriranno delle porte o vi faranno scoprire dei nuovi ambiti, se sarete disposti a mettervi in gioco e a imparare. Non abbiate paura di osare o di innovare, perché potreste ottenere dei successi inaspettati.

DENARO:

in materia di denaro, i Sagittari dovranno essere equilibrati e moderati, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle tentazioni incontrollabili. Giove in Ariete vi renderà infatti più generosi e spendaccioni, ma anche più propensi a rischiare o a sperperare il vostro denaro. Cercate di essere più razionali e prudenti, e di evitare le spese superflue o gli investimenti azzardati. Potrete però contare sulla Luna piena in Sagittario del 3 luglio e sulla Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo di luglio 2023 per il Capricorno

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di consolidamento e di realizzazione per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il vostro pianeta dominante, Saturno, vi darà la forza e la determinazione di portare avanti i vostri progetti e di raggiungere i vostri obiettivi, ma vi chiederà anche di essere più flessibili e aperti al cambiamento.

Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi porteranno delle novità e delle opportunità, ma anche delle sfide e delle sorprese. Dovrete quindi essere pronti ad adattarvi alle situazioni e a cogliere le occasioni che si presenteranno.

AMORE:

in amore, i Capricorno potranno vivere delle relazioni stabili e durature, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che rafforzeranno il vostro legame con il vostro partner o con la persona che vi interessa.

Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere il cuore e che condividerà i vostri valori e i vostri interessi. Se siete in coppia, potrete approfondire la vostra intimità e la vostra complicità, magari organizzando una vacanza romantica o una serata speciale. Fate però attenzione a non essere troppo rigidi o esigenti, perché potreste creare delle tensioni o dei distacchi.

LAVORO:

in ambito lavorativo, i Capricorno potranno ottenere dei risultati soddisfacenti e delle gratificazioni, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese.

Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a dimostrare le vostre competenze, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività.

Potrete anche contare sull’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi apriranno delle porte o vi faranno scoprire dei nuovi orizzonti, se sarete disposti a uscire dalla vostra zona di comfort. Non abbiate paura di esplorare o di imparare qualcosa di nuovo, perché potreste arricchire il vostro curriculum e la vostra esperienza.

DENARO:

in materia di denaro, i Capricorno dovranno essere prudenti e oculati, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche.

Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro denaro e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio.

Potrete però beneficiare delle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle occasioni o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo di luglio 2023 per l’Acquario

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il mese di luglio 2023 sarà un periodo di grandi cambiamenti e di nuove sfide per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il vostro pianeta dominante, Saturno, vi accompagnerà in questo percorso di crescita e di trasformazione, ma vi chiederà anche di essere più responsabili e disciplinati. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi daranno una spinta di entusiasmo e di originalità, ma anche di impulsività e di ribellione. Dovrete quindi trovare il giusto equilibrio tra la vostra libertà e i vostri doveri, tra la vostra indipendenza e le vostre relazioni.

AMORE:

in amore, gli Acquari potranno vivere delle situazioni contrastanti e imprevedibili, a causa della presenza di Venere e Marte in Leone, che creeranno delle tensioni e delle attrazioni con il vostro partner o con le persone che incontrerete. Se siete single, potreste provare dei colpi di fulmine o delle avventure appassionanti, ma anche dei litigi o delle delusioni. Se siete in coppia, potreste avere dei momenti di crisi o di gelosia, ma anche dei momenti di riconciliazione o di rinnovamento. L’importante è essere sinceri con voi stessi e con gli altri, e non lasciarvi condizionare dalle apparenze o dalle convenzioni.

LAVORO:

in ambito lavorativo, gli Acquari potranno sfruttare le opportunità che si presenteranno nel corso del mese, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone. Questo pianeta vi aiuterà a esprimere le vostre idee e a dimostrare le vostre capacità, sia nel campo della comunicazione che in quello della creatività. Potrete anche contare sull’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi incoraggeranno a intraprendere nuove iniziative o a cambiare radicalmente il vostro percorso professionale, se ne sentite il bisogno. Non abbiate paura di osare o di innovare, perché potreste ottenere dei successi inaspettati.

DENARO:

in materia di denaro, gli Acquari dovranno essere cauti e prudenti, perché potrebbero incontrare delle difficoltà o delle sorprese negative. Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro denaro e di evitare le spese superflue o gli investimenti rischiosi. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio. Potrete però beneficiare delle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle occasioni o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo di luglio 2023 per i Pesci

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il mese di luglio 2023 sarà ricco di emozioni e di opportunità per i nati sotto il segno dei Pesci. Il vostro pianeta dominante, Nettuno, vi regalerà una grande sensibilità e una forte intuizione, che vi aiuteranno a cogliere le sfumature delle situazioni e delle persone. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi stimoleranno a osare e a innovare, soprattutto nel campo professionale. Dovrete però fare attenzione a Saturno in Acquario, che potrebbe mettervi di fronte a delle sfide o a dei limiti da superare con pazienza e determinazione.

AMORE:

in amore, i Pesci potranno vivere delle esperienze intense e appassionanti, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che accenderanno il vostro fuoco interiore e la vostra voglia di divertirvi. Se siete single, avrete l’occasione di incontrare persone interessanti e affascinanti, con le quali potrete stabilire dei legami profondi e sinceri. Se siete in coppia, potrete riscoprire la complicità e la passione con il vostro partner, magari organizzando una vacanza romantica o una sorpresa speciale. Fate però attenzione a non esagerare con la gelosia o con le pretese, perché potreste creare dei conflitti o dei malintesi.

LAVORO:

in ambito lavorativo, i Pesci potranno dimostrare tutto il loro talento e la loro creatività, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Potrete anche approfittare dell’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi spingeranno a intraprendere nuovi progetti o a cambiare direzione, se sentite che è il momento giusto. Non abbiate paura di rischiare o di sperimentare qualcosa di diverso dal solito, perché potreste ottenere dei risultati sorprendenti.

DENARO:

in materia di denaro, i Pesci dovranno essere prudenti e responsabili, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche. Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro budget e di evitare gli sprechi o gli investimenti azzardati. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio. Potrete però contare sulle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin