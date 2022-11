Home

Provincia

Lotta agli stupefacenti, la Municipale di Rosignano si dota di unità cinofila

Provincia

30 Novembre 2022

Lotta agli stupefacenti, la Municipale di Rosignano si dota di unità cinofila

Rosignano Marittimo (Livorno) 30 novembre 2022

A seguito del Decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 luglio 2021, l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo ha presentato un progetto per la “prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti”, per il quale è stato ottenuto un finanziamento. Il progetto prevede un incremento dei controlli delle aree pubbliche del territorio, come parchi pubblici, fermate dell’autobus e zone esterne agli edifici scolastici. L’obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza nei giovani, coinvolgendoli in prima persona e ponendo l’accento sulla pericolosità di tale fenomeno, con il fine di perseguire uno stile di vita libero da dipendenze patologiche. Dunque non ci si limiterà a un’attività di tipo repressivo, ma saranno organizzate varie iniziative ed incontri dedicati all’educazione alla legalità rivolti ai più giovani

Nello specifico, il Corpo di Polizia Municipale ha istituito un’unità cinofila, per migliorare il presidio sul territorio con particolare riferimento alla prevenzione ed allo spaccio di stupefacenti. Per fare questo, agli agenti è stato affiancato Caos, uno splendido esemplare di Pastore Belga Malinois, il cui padre ha partecipato al Campionato Mondiale Pastori belga nell’anno 2021 che si è svolto in Grecia, qualificandosi 5° assoluto con il miglior attacco e contribuendo a proclamare l’Italia campione del Mondo a squadre. L’addestramento e l’accudimento del cane è stato individuato l’Agente Alessandro Nicosia, che dallo scorso marzo ha intrapreso un percorso quotidiano insieme all’addestratore Giacomo Micheli.

La formazione di Caos si sta svolgendo sia in campo, grazie allo spazio messo a disposizione gratuitamente dal Gruppo cinofilo Livornese e dalla Pubblica Assistenza di Rosignano che ha concesso il campo macerie in uso ai cani da soccorso in via Veneto a Rosignano Solvay, sia in ambiente urbano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin