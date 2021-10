Home

Lotta al dergrado, la municipale rimuove un camper e 35 biciclette

5 Ottobre 2021

Lotta al dergrado, la municipale rimuove un camper e 35 biciclette

Livorno 5 ottobre 2021 – Lotta al dergrado, la municipale rimuove un camper e 35 biciclette

Continua lo sforzo dell’amministrazione comunale e della polizia municipale contro il degrado.

La municipale ha rimosso da rimosso da piazza Borrani (Antignano) un camper senza assicurazione

Per quanto riguarda le biciclette, la municipale ha svolto un intervento in cetro città rimuovendo ben 35 biciclette abbandonate.

Delle 35 biciclette rimosse, poco meno della metà (15) si trovavano in piazza XX Settembre.

Le restanti venti biciclette abbandonate sono state rimosse da piazza Cavour, via Del Fante, via Pieroni, via Paoli e vicolo della Ragnaia

