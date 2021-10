Lotta alla contraffazione, intesa Comune-Agenzia delle Dogane

Livorno, 13 ottobre 2021

Rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. Questa, in estrema sintesi, la finalità del Protocollo d’Intesa siglato questa mattina tra il Direttore Territoriale dell’Agenzia delle Dogane Accise e Monopoli ( ADM) per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara e il Sindaco del Comune di Livorno, Luca Salvetti.

La collaborazione, della durata di due anni, si concreterà in un’azione coordinata tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio ADM di Livorno, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto allo scambio delle informazioni al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite, alla tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata, al coordinamento degli interventi e alla gestione delle risorse professionali.

“La produzione e la vendita di prodotti contraffatti – ha dichiarato il Direttore Territoriale Roberto Chiara – comportano grave pregiudizio agli operatori economici “sani” e rispettosi delle regole. Con la stipula di questo Protocollo d’Intesa ADM punta a tutelare il commercio e i consumatori attraverso una stretta sinergia con le altre amministrazioni coinvolte nel contrasto alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti”.

“È quanto mai opportuna questa collaborazione tra Comune e Ufficio delle Dogane per la lotta alla contraffazione – ha commentato il Sindaco di Livorno Luca Salvetti – L’obiettivo comune deve essere quello di stoppare l’immissione in città di merci contraffatte prima che queste arrivino sul mercato ai singoli venditori abusivi, per evitare da un lato la concorrenza sleale nei confronti di chi produce e vende prodotti originali, sia per non fare arrivare al consumatore finale prodotti anche potenzialmente pericolosi, come ad esempio i giocattoli privi delle certificazioni di sicurezza”.