Home

Cronaca

Lotta alla precarietà in porto, USB: “i precari storici firmano la stabilizzazione in ALP”

Cronaca

25 Marzo 2022

Lotta alla precarietà in porto, USB: “i precari storici firmano la stabilizzazione in ALP”

Livorno 25 marzo 2022

Il sindacato Usb annuncia la firma della stabilizzazione dei precari storici Intempo in Alp

“Per alcuni di loro la “gavetta” forzata è durata anche quindici anni.

Per altri non fanno neanche parte dell’organico porto ma

dopo mesi di trattative, scioperi e accordi finalmente i precari storici di intempo hanno firmato l’assunzione stabile in Alp (art 17).

Insieme a loro il sindacato USB ma soprattutto la RSU Alp che da sempre ha sostenuto l’esigenza della loro “stabilizzazione”.

Nella giornata di oggi la firma ufficiale del contratto.

Un passaggio importante che segna anche un colpo simbolico alla diffusione della precarietà nel nostro scalo.

Una precarietà che non trovava alcuna giustificazione dopo anni e anni passati all’interno di un’agenzia interinale.

Un piccolo passo avanti verso quell’idea di porto (e di organico porto) che come USB da sempre portiamo avanti.

Un’idea che confligge con la giungla di appalti e art 16 in costante “guerra” tra loro.

Una guerra che alla fine viene pagata direttamente dai lavoratori e non certo dalle dirigenze.

Per proseguire su questa strada di deve arrivare ad una vera regolamentazione della forza lavoro nel nostro scalo che garantisca corretti equilibri ma soprattutto che possa portare alla creazione di un POLO UNICO DI MANODOPERA PORTUALE Art 17.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin