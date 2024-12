Home

13 Dicembre 2024

San Vincenzo (Livorno) 13 dicembre 2024 Lotta alle truffe, i carabinieri incontrano gli anziani a San Vincenzo

L’Arma dei Carabinieri, da tempo, dedica su scala nazionale, una particolare attenzione al fenomeno delle truffe agli anziani. A tal proposito, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in stretta continuità con le direttive operative condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, conduce una capillare campagna informativa su tutto il territorio proprio per diffondere, quanto più possibile, la conoscenza di tale fenomeno ponendo le basi e fornendo gli strumenti alle potenziali vittime per prevenire l’evoluzione di dinamiche di reato nonché difendersi adottando tutte le cautele ritenute adeguate alla luce di un’azione costante di monitoraggio ed analisi del fenomeno.

In questo contesto, la Compagnia Carabinieri di Piombino ha tenuto un incontro con la cittadinanza di San Vincenzo – venerdì 6 dicembre alle ore 15 presso la Sala della Cittadella in via Falcone e Borsellino – in occasione del quale il Comandante della Compagnia, coadiuvato dai carabinieri della locale Stazione e d’intesa con la locale associazione AUSER, ha fornito agli intervenuti importanti suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di brochure informative, a prioritaria tutela della cittadinanza comprese le fasce più vulnerabili della popolazione, per potersi difendere da ogni tentativo e/o aggressione in termini di truffe e raggiri.

In tale consesso è risultata particolarmente apprezzata dall’uditorio l’illustrazione di esempi pratici, tesi a facilitare le parti offese nell’immediata individuazione e riconoscimento di potenziali malintenzionati e tornando a ribadire agli astanti, in caso di qualsiasi dubbio o sospetto, quanto sia importante segnalare le persone sospette con tutti i dettagli raccolti al momento del malaugurato contatto con essi al più vicino Comando Stazione Carabinieri, subito dopo aver chiamato il 112 NUE (Numero Unico di Emergenza).