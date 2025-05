Home

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 maggio 2025 Lotta alle zanzare il calendario delle disinfestazioni nelle frazioni del Comune di Rosignano

Siamo in primavera ed è tempo di effettuare il trattamento antilarvale per la lotta alla zanzara. Un intervento che il Comune di Rosignano Marittimo effettua sull’intero territorio di sua competenza. Fino al mese di ottobre i trattamenti, da parte di personale specializzato, saranno ripetuti secondo un calendario ben preciso. Sino a fine agosto saranno effettuati due volte al mese, mensilmente in settembre e ottobre.

I cicli di trattamento antilarvale per la lotta alla zanzara saranno effettuati in tutte le frazioni, applicando prodotti specifici di disinfestazione presso tombini, caditoie o altre zone di scolo e ristagno d’acqua.

Il calendario potrà subire variazioni in presenza di meteo avverso. In caso di pioggia, infatti, il trattamento sarebbe lavato via dall’acqua e non potrebbe avere effetto.

A seguire il calendario. Da tenere presente che il territorio comunale – per gli interventi – viene suddiviso in Giorno 1 – Castelnuovo della Misericordia, Nibbiaia, Gabbro e Rosignano Marittimo; Giorno 2 – Castiglioncello, Mazzanta, Vada; Giorno 3 – Rosignano Solvay, fossi.

Giorno 1: 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 14 e 28 luglio, 4 e 18 agosto, 15 settembre, 13 ottobre.

Giorno 2: 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno, 15 e 29 luglio, 5 e 19 agosto, 16 settembre, 14 ottobre.

Giorno 3: 14 e 28 maggio, 11 e 25 giugno, 16 e 30 luglio, 6 e 20 agosto, 17 settembre, 15 ottobre.