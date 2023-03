Home

Rubriche

Oroscopo

Lotta per la libertà: Opposizione Luna (Bilancia) e Giove (Ariete), sfida all’autorità e alle convenzioni

Oroscopo

9 Marzo 2023

Lotta per la libertà: Opposizione Luna (Bilancia) e Giove (Ariete), sfida all’autorità e alle convenzioni

9 marzo 2023 – Lotta per la libertà: Opposizione Luna (Bilancia) e Giove (Ariete), sfida all’autorità e alle convenzioni

Oggi la Luna in Bilancia in opposizione a Giove in Ariete potrebbe portare una forte energia di ribellione e indipendenza, spingendovi a sfidare la legge e l’autorità. Potreste sentirvi tentati da comportamenti stravaganti e a volte anche sprezzanti verso gli altri. Nelle relazioni amorose, potreste incontrare ostacoli o litigi, o addirittura subire danni emotivi. Siate pronti a gestire le situazioni con calma e diplomazia, senza lasciarvi trascinare dalla passione del momento.

In questo periodo, è particolarmente importante prestare attenzione alla salute del fegato e della cistifellea, che possono essere influenzati dalla tensione emotiva. Se avvertite sintomi di malessere, non esitate a chiedere supporto medico.

Non lasciate che questa fase di contrasto vi spaventi, ma piuttosto consideratela come una sfida da affrontare con determinazione e intelligenza, per crescere e diventare più consapevoli di voi stessi e del vostro ruolo nel mondo.

#Luna #Bilancia #Giove #Acquario #oroscopo #astrologia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin