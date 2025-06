Home

Sport

Lottatori Livornesi da record: in 11 convocati ai Campionati Europei

Sport

16 Giugno 2025

Lottatori Livornesi da record: in 11 convocati ai Campionati Europei

Livorno 16 giugno 2025 Lottatori Livornesi da record: in 11 convocati ai Campionati Europei

Un traguardo storico per il Gruppo Lottatori Livornesi e, più in generale, per tutto lo sport cittadino. Sono ben 11 gli atleti e le atlete della palestra di via Lulli che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati Europei di lotta nelle categorie Under 15, Under 17 e Under 20, stabilendo così un nuovo record assoluto nella storia della società.

Il dato, che parla da solo, testimonia la nascita di una vera e propria cantera livornese, capace di formare talenti di livello nazionale e internazionale. Un risultato frutto di anni di impegno, pianificazione e passione condivisa tra tecnici, atleti, famiglie e sponsor.

Alla guida di questo successo c’è uno staff tecnico di alto profilo composto da Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini, Dario Corso e Francesco Bianchi, con il prezioso supporto dell’osteopata Francisco Vanzi Consiglieri. Un team affiatato che ha saputo creare un ambiente serio, motivante e vincente, dove ogni atleta può crescere con obiettivi chiari e metodo.

Ecco i Magnifici 11 in partenza per le sfide europee:

UNDER 15

– Lorenzo Silvestri (kg 52)

– Elio Meloni (kg 57)

– Gioele Chiavacci (kg 85)

– Sara Larocca (kg 50)

– Matilde D’Addario (kg 58)

UNDER 17

– Michael Baggiani (kg 80)

UNDER 20

– Riccardo Bonanno (kg 57)

– Daniele Gubbiotti (kg 70)

– Raùl Caso (kg 74)

– Lorenzo Marchesini (kg 86)

– Brando Magnani (kg 92)

A coronamento di questo momento d’oro, Igor Nencioni – considerato l’anima del gruppo e autentico “Deus ex machina” della squadra – è stato scelto come Trainer ufficiale della Nazionale Italiana Under 20, un ruolo che onora anche la sua lunga carriera e il suo impegno quotidiano nella formazione dei giovani.

Le competizioni si terranno tra Skopje, in Macedonia (Under 17), e Caorle, in provincia di Venezia (Under 15 e Under 20). Con la maglia azzurra e il cuore livornese, gli atleti del Gruppo Lottatori si preparano a scrivere una nuova pagina di sport, determinazione e orgoglio.

Lottatori Livornesi da record: in 11 convocati ai Campionati Europei