Lotteria Italia 2023, i 210 biglietti vincenti

7 Gennaio 2024

Livorno 7 gennaio 2024 – Lotteria Italia 2023, i 210 biglietti vincenti

Primo Premio venduto a Milano

Di seguito le serie e i numeri di tutti i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023. Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano. L’elenco sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli adm.gov.it.

Dal momento della loro pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti.

Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2023” sul sito dell’Agenzia adm.gov.it.

Premi di prima categoria

serie e numero venduto a: N454262 MONTESCUDO MONTECOLOMBO (RN) M382938 CAMPAGNA (SA) F306831 MILANO I191375 ALBUZZANO (PV) C410438 RONCADELLE (BS)

15 Premi di seconda categoria da 100.000 euro ciascuno:

Serie Numero Localita’ Prov. P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA M 245885 PIETRASANTA LU F 131600 POLESINE ZIBELLO PR F 214883 TRIESTE TS D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR I 257605 NAPOLI NA I 063968 PIACENZA PC N 200785 EBOLI SA L 207346 OTTAVIANO NA C 071644 CATANIA CT M 404056 ROMA RM P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M 462363 ROMA RM L 327933 SALACONSILINA SA

Premi di terza categoria

